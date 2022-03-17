Россиянам назвали специальные условия при аренде жилья

Нотариус Иван Кузнецов объяснил, чем может быть полезно для граждан нотариальное удостоверение договоров аренды жилья.



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По словам эксперта, это может быть выгодно тому, кто желает внести специальные условия. Он отметил, что к нотариусам люди часто обращаются для проверок. Как правило, приходится устанавливать – является ли арендодатель реальным собственником жилья или его законным представителем.

Кроме того, Иван Кузнецов заявил, что в договоре также можно предусмотреть возможность его расторжения по инициативе одной из сторон. Это является одним из специальных условий при аренде жилья.

Также встречаются ситуации, связанные с переездом в квартиру члена семьи арендодателя. Кроме того, нотариус может выступить и в роли эскроу-агента, на счете которого будет храниться обеспечительный платеж арендатора. При расторжении договора этот платеж вернется ему на оговоренных заранее условиях.

Как писали "Дни.ру", в последнее время эксперты отмечают рост спроса на загородную недвижимость. Генеральный директор "Палникс Групп" Александр Николаев проанализировал рынок такого жилья и дал свою оценку. Он заявил, что загородная недвижимость, наверное, единственно верный путь не приумножить, а сохранить свои накопления. Это объясняется тем, что такое жилье имеет более низкий рост и, следовательно, более низкое падение.