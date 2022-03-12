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Хорошее вложение денег: когда россиянам покупать дешевое жилье
Спрос на недвижимость формирует нехватка квадратных метров на человека. По мнению эксперта, сейчас самое время покупать квартиру. По его словам, наибольшим спросом у населения пользуются малогабаритные квартиры.
Игорь Талалов отметил, что такая тенденция связана с тем, что стоимость такого жилья намного ниже, чем у других лотов. При этом цена за один квадратный метр может быть выше, чем у аналогичных квартир большей площади.
Инвестор напомнил, что содержать и обслуживать малогабаритную квартиру будет дешевле, а его ликвидность, в основном, выше. Поэтому именно небольшие квартиры могут привлечь частных инвесторов. Ведь такую недвижимость можно впоследствии выгодно продать или сдавать в аренду.
Как писали "Дни.ру", из-за обострения ситуации на Украине все сферы мировой экономики претерпели изменения. В Росси в частности это коснулось рынка недвижимости. Специалисты предрекли обвал цен на жилье. В феврале этого года аналитики наблюдали снижение цен на квартиры в 13 крупных российских городах. Больше всего вторичка подешевела в Липецке.
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