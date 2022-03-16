Аналитики объяснили резкое повышение спроса на дачные участки

Россияне активно интересуются приобретением земли за городом.

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В начале пандемии россияне ринулись покупать загородную недвижимость, что было вполне закономерно из-за ограничения передвижений и самоизоляции. Сейчас ситуация с коронавирусом пошла на спад, однако жители страны продолжают интересоваться покупкой загородной недвижимости, причем в большинстве случаев интересуются дачными участками.

Аналитики нашли тому причину: по их мнению резкий рост спроса связан с экономическими сложностями и трудностями в плане отпуска, который многие россияне привыкли проводить за границей. Так вот, собственная дача за городом могла бы стать отличной альтернативой. К тому же народ активно интересуется огородом, что может помочь сэкономить на фруктах и овощах.

Как передает издание "Подмосковье сегодня", среди покупателей есть те, кто собирается купить землю – без постройки. Это, по словам аналитиков, неплохой способ надежно вложить свои накопления, которых в некоторых случаях не хватает на приобретения полноценной дачи. Самая популярный ценовой диапазон сейчас – чуть больше одного миллиона рублей.

При этом выбор не велик. Дело в том, что собственники сейчас не горят желанием прощаться со своими участками, надеясь, что огород в сложившейся ситуации поможет им самим. А те, кто собирался строить дачу, на данный момент стараются экономить, поэтому резко вырос спрос на строительные вагончики, дома-бочки – чтобы просто возвести небольшую постройку для коротания своих каникул.