В России ожидается обвал цен на жилье

Из-за обострения ситуации на Украине все сферы мировой экономики претерпели изменения. В Росси в частности это коснулось рынка недвижимости.

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Стоимость квартир в разных городах России меняется в зависимости от целого ряда факторов. В феврале 2022 года аналитики наблюдали снижение цен на квартиры в 13 крупных российских городах. Больше всего вторичное жилье подешевело в Липецке.

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Специалисты консалтинговой группы SRG отмечают снижение цен на квартиры на 1,83% за месяц, до 55,82 тыс. руб. за 1 кв. м в Липецке. Следом идет Махачкала, где квартиры тоже дешевеют. Там цена упала на 1,7%, до 49,18 тыс. руб. В Тольятти цена снизилась на 1,21%, до 47,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Такую же динамику цен на квартиры показывают Иркутск, Иваново, Киров, Рязань, Челябинск, Уфа, Хабаровск, Магнитогорск, Астрахань.

Медленнее всего дешевеют или остаются на том же уровне квартиры в Оренбурге, Кемерово. В Москве и северной столице страны жилье продолжает дорожать. За месяц вторичное жилье в столице подорожало на 2,42% (до 305,7 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 1,32% (до 179 тыс. руб.).

Ранее "Дни.ру" сообщали, что спрос на квартиры в России резко пошел вниз. Многие граждане решили в последний момент отказаться от приобретения жилья. Это связано в первую очередь с ростом ставки по процентам на ипотеку.