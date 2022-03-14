Какую квартиру выгодно купить в России

Риэлтор Павел Боровиков рассказал о том, как правильно инвестировать в недвижимость.



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По словам эксперта, в сложившейся экономической ситуации лучше всего можно сохранить свой капитал, приобретя квартиру с ремонтом. Он добавил, что желательно покупать жилье в сегменте бизнес-класса.

По мнению Павла Боровикова, вкладываться сейчас в другие предложения ради сохранения денег нет смысла. Одной из основных причин "бесполезности" дешевых квартир эксперт назвал ажиотаж минувшего года на жилье в домах категорий эконом и комфорт, сообщает Ura.ru.

Многие наши соотечественники приобретали такие квартиры в инвестиционных целях. Соответственно, в свое время их начнут продавать, а поскольку предложений много, будет большая конкуренция. Из-за этого набить цену будет трудно, полагает эксперт.

Ранее руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов объяснил, когда и какую недвижимость приобретать в России. Он отметил, что наибольшим спросом у населения пользуются малогабаритные квартиры. Эта тенденция связана с тем, что стоимость такого жилья намного ниже, чем у других лотов.

