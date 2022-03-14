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Затронет больше семей: В Госдуме предложили изменить льготную ипотеку
На сегодняшний день существующие льготы касаются не всех жителей страны: воспользоваться ими могут исключительно те семьи, в которых появился ребенок в 2018 году. Депутаты Госдумы от ЛДПР подумали: а чем хуже дети, рожденные годами позже? Поэтому решили предложить на рассмотрение инициативу о снижении порога до 2015 года.
Кроме того, в число нововведений входит снижение НДФЛ для компаний в сфере строительства, установление моратория на штрафы за несвоевременное исполнение контрактов и организация сервиса для отслеживания спроса и предложения на стройматериалы.
Как передают "Вести Подмосковья", письмо с соответствующими предложениями было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем помимо прочего упоминаются и другие инициативы: увеличение срока действия пониженных ставок страховых взносов для организаций алого и среднего бизнеса на 2022 год, а также представителей крупного бизнеса.
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