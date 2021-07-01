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Недвижимость
В партии "Новые люди" считают, что малоэтажное строительство станет новой "российской мечтой"

В партии "Новые люди" считают, что малоэтажное строительство станет новой "российской мечтой"

Кандидат в Госдуму от партии "Новые люди" Валентин Игнатьев рассказал о перспективах престижного малоэтажного строительства в России.
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Пожалуй, каждый человек мечтает иметь собственное комфортное, а главное качественное жилье вне большого города и в отсутствии нагромождения многоэтажек. Малоэтажное строительство может стать реальной возможностью для россиян осуществить свою давнюю мечту. Ведь дом в красивом клубном поселке с идеальным газоном, без машин во дворе и с безопасной для детей инфраструктурой – не прерогатива лишь обеспеченных семей. Этого достоин каждый гражданин.

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Когда заходит речь о поселениях-кластерах, удаленных от мегаполисов, вспоминается концепция "американской мечты" о собственном доме. В российских же реалиях семья зачастую берет в ипотеку однушку в душном городе, причем далеко от центра. Партия "Новые люди" хочет сделать проект малоэтажного строительства реальной и исполняемой "российской мечтой". Такой идеей поделился кандидат в Госдуму от партии "Новые люди" доктор экономических наук и эксперт-международник Валентин Игнатьев.

"Проект по строительству малоэтажного жилья вне больших городов позволит создать уникальные комфортные микрорайоны для жизни, где дети смогут спокойно гулять и бегать друг к другу в гости. Грамотный инфраструктурный проект сможет обеспечить такие дома всем необходимым. А сама концепция – перезапустить производственные предприятия, оживить банковский сектор и, что самое главное, даст людям возможность переехать в свой собственный дом", – рассказал Валентин Игнатьев.

Россия не раз пыталась прийти к комфортной жизни людей. Для этого во все времена влиятельные люди делали решительные шаги. Игнатьев напомнил о проекте Петра Столыпина по переселению крестьян и созданию сильных фермерских хозяйств. Потом была программа строительства знаменитых "хрущевок". Национальный проект конца 50-х, который в кратчайшие сроки обеспечивал граждан СССР стандартизированным, не всегда качественным, зато собственным жильем. В этих морально и технически устаревших домах по-прежнему живут многие москвичи. Сегодняшний вариант реновации был задуман Юрием Лужковым и активно предварен в жизнь нынешним мэром Сергеем Собяниным.

"Идея правильная и благая – переселить людей из ветхого жилья в новые, улучшенные квартиры. Но, как это часто случается, что-то пошло не так. Строительство этих домов проходит с отсутствием контроля над качеством, используется самый дешевый материал. Показателен пример Перово в Москве, когда даже образцово-показательный дом напротив районной Управы был сдан с продуваемыми щелями и плесенью и т.д. Кроме того, мы в очередной раз, не даем человеку права выбора. Этот выбор мог бы обеспечить национальный проект малоэтажного строительства", – уверен Валентин Игнатьев.

Кандидат от партии "Новые люди" по Новомосковскому округу Данил Махницкий также поддержал идею малоэтажного строительства. По его словам, такой вариант застройки снижает криминогенную обстановку в зонах проживания людей. Малоэтажные кварталы безопаснее, так как сокращаются безлюдные пространства – протяженные лестничные клетки и нефункциональные территории между зданиями.

"Малоэтажное жилье формирует новый образ жизни, укрепляет социальные связи и чувство сопричастности к территории. Ленинградская область уже пошла по этому пути и директивно ограничила высотность нового строительства, пришло время Новой Москвы", – считает кандидат "Новых людей".

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17-19 сентября. Из-за эпидемии коронавируса ЦИК РФ решила провести голосование за три дня.

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Фото: пресс-служба
Автор: 1 июля 2021, 09:01

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