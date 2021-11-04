В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова на форуме "Сообщество" назвала "болевые точки" строительства жилой недвижимости в России. По ее словам, одна из проблем – это большая доля однокомнатных квартир. За последние 11 лет она выросла на 10% (в 2020 году – 43%).
Трунова отметила, что сейчас на одного гражданина России приходится лишь 27 квадратных метров жилья, в то время как в Великобритании и Франции (странах, не отличающихся высокой обеспеченностью жильем) – 35 и 39 квадратных метров соответственно.
Высокая этажность – еще одна из проблем российского жилищного строительства. С 2009-го зданий более чем в 17 этажей стало больше в два раза. В прошлом году их доля составляла 26,4%, сообщила аудитор Счетной палаты.
Кстати, согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, подготовленной Минстроем, через девять лет на одного россиянина будет приходиться 33,8 квадратных метров жилья. Ведомство выяснило, что порядка 70% жителей страны мечтают об улучшении жилищных условий.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в России резко вырос спрос на недвижимость. Эксперты заметили, что эпидемиологическая обстановка сильно повлияла на желание россиян приобрести квадратные метры.
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