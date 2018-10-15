Недвижимость пошла в рост

Дебош Кокорина и Мамаева Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Понедельник 15 октября
Лента новостей
11:32
Жена рассказала о госпитализации Стоянова
11:04
В Карелии разбился автобус с туристами
10:43
Россиянам угрожает опасный вирус
10:38
Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян
10:37
Звезда "Игры престолов" станет новым Джеймсом Бондом
10:32
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом
10:28
Объявившаяся жена пригрозила Тарасову тюрьмой
10:17
Во Внуково не смогли сесть более 10 лайнеров
10:09
Сергея Лазарева все чаще замечают в гей-клубах
10:01
Ученые предложили новую стратегию лечения рака
09:57
Трамп сделал откровенное признание о Путине
09:55
Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав
09:49
В массовом ДТП под Тверью пострадали 12 человек
09:42
Самолет с заклинившим шасси экстренно сел в Иркутске
09:32
Перекроенная старушка-жена застала Солнцева с молодой теткой и бросила
09:30
Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова
09:15
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
09:12
Упала в канаву: олимпийскую чемпионку сбил автомобиль
09:04
Как живет Наталья Негода из "Маленькой Веры"
08:46
У Рода Стюарта нашли опухоль предстательной железы
08:45
Чем закончилось шоу "Замуж за Бузову"
08:38
Известная артистка умерла в 65 лет
08:31
Неузнаваемая Загитова удивила новым имиджем
08:23
Принц Гарри сторонится располневшей Меган Маркл
08:15
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
08:12
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
19:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года
18:23
"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
17:42
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
17:28
Известного российского футболиста задержали пьяным за рулем
16:51
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир
16:14
Готова рожать одного за другим: Боярская откровенно о беременности
15:39
Глюк’oZа показала пышные бедра Паулины Андреевой
15:00
Бывшая избранница набросилась на Баскова из-за связи с Киркоровым
14:34
Главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова срочно госпитализировали
14:27
Хабиб Нурмагомедов вызвал величайшего боксера современности на бой
13:25
Сраженного алкоголизмом Марьянова перед смертью подвергали жутким мучениям
12:44
"Уральские пельмени" посвятили задорную песню зверствам Кокорина и Мамаева
12:09
Объявившаяся любовница в подробностях рассказала об интиме с Серовым
11:22
Разводящегося с женой Глушакова собирают в тюрьму после скандала с "проституткой"
10:43
Пагубная зависимость ударила Меган Маркл под дых
10:17
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
10:00
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
18:00
Барановская не может отказаться от Аршавина
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 октября 2018 года
17:38
"Трезвая Россия" требует наказать избивших активистов продавцов алкоголя
17:15
Отец умершего от рака Хворостовского слепнет
16:46
Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности
16:41
Володин: Россия может выйти из Совета Европы
16:28
Меньщиков из "Дома-2" отказался бороться за копию Ольги Бузовой
16:09
"Это не была любовь с первого взгляда": жена рассказала о расставании с Пресняковым
16:02
Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
15:29
Неслыханный скандал: Кейт Миддлтон оголилась у церкви
14:51
После видео с "проституткой" Глушаков остался без денег
14:20
"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет
13:53
Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
13:25
"Я хочу сдохнуть": Участница "Дома-2" убита двуличным любовником
12:56
Анна Хилькевич стала жертвой мошенников
12:29
Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс
12:02
Шнурова обругали за судейство на шоу "Голос"
11:31
Кейт Миддлтон победила Меган Маркл в вечном противостоянии
10:55
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
10:21
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
10:00
Пассажирский самолет пропахал поле и врезался в лес под Москвой
21:58
Сенсационное признание Лондона по делу Скрипаля
21:51
Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
21:49
Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери
21:38
Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей
21:34
Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки
21:26
Стремительно лысеющая Борисова в шоке от диагноза
21:21
Уфимец нашел сумку с 47 тысячами рублей и вернул ее владельцу
21:20
Лукашенко накормил Путина картошкой
21:03
Матильда Шнурова покинула Петербург с шикарным мужчиной
21:03
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали пассажиры
20:56
Голодные иностранцы угнали машину у доставщика пиццы
20:52
Звезда "Дома-2" втянула Зайцева в омерзительный гей-скандал
20:39
Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу
20:28
Во время выступления Путина произошло ЧП
20:27
Легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину-пешехода
20:22
Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
20:11
"Черный куст просвечивает": полуголая Королева вызвала оторопь
19:48
Мама Ларисы Гузеевой умерла после долгой болезни
19:47
Известная российская актриса скончалась в 93 года
19:27
В России рухнули цены на iPhone
19:12
На Урале под мостом найден труп мужчины
18:53
Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" экстренно госпитализирована
18:23
Престарелая жена закатила Макрону дикий скандал с оскорблениями
18:16
Порошенко грезит о войне с Россией
18:14
Самолет со 110 пассажирами экстренно сел в Сургуте
17:56
Работница обокрала "Почту России" на 400 тысяч рублей
17:53
Обкуренный кобель вылизал Успенскую
17:39
Меланья Трамп взорвалась из-за измен супруга
17:31
Три фуры разбились в лепешку под Нижним Новгородом
17:19
Единороссы проверили мероприятия для детей в регионах
17:15
Русский след: у Порошенко украли американские побрякушки
17:10
Какой будет погода на Новый год
17:09
11-летнюю девочку погрыз бездомный пес
17:07
На беременную телеведущую наехала машина
16:37
Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"
16:35
Шикарный подарок: Крымский мост передан Украине
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности
Недвижимость

Недвижимость пошла в рост

Фото: GLOBAL LOOK press
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
Аналитический центр компании ЦИАН недавно обнародовал данные о ценах на рынке вторичной недвижимости. Как оказалось, в третьем квартале 2018 года стоимость квартир выросла в большинстве крупных городов России.
прочитано 75 раз

Цены на жилье выросли в 35 из 59 городов, в которых проводилось исследование. Еще в 13 городах она почти не изменилась. В 11 наблюдалось очень незначительное снижение. И, как правило, цены снижались там, где были необоснованно высоки и явно не учитывали покупательную способность местных жителей.

При этом цены выросли довольно значительно. Для недвижимости показатель в плюс 5% – уже серьезный рост. А особенно для Москвы, с ее-то стоимостью жилья. В большинстве крупных городов квартиры по итогам третьего квартала подорожали на 12-17%, в отдельных случаях этот показатель доходил и до 25%.

Что это – кратковременный всплеск, за которым последует спад, или наметившая тенденция? И как вести себя в этой ситуации тем, кто собрался продавать или покупать жилье – подождать или поторопиться?

От первичного – к вторичному

Прежде всего, с моей точки зрения, никакой неожиданности тут нет. Нынешний рост цен – явление абсолютно закономерное, прогнозировать его можно было еще год-полтора назад, и в обозримом будущем цены продолжат расти.

Помните, в 2017 году правительство объявило курс на постепенный отказ от долевых сделок? Новый механизм финансирования строительства состоит в том, что застройщики получают кредиты от банков (а не от дольщиков), и уже на них реализуют свои проекты.

Фото: GLOBAL LOOK press

С одной стороны, в стоимость жилья при таком раскладе включается и стоимость кредита. С другой – банки готовы кредитовать далеко не всякий бизнес, и потому небольшие фирмы, которые строили недорого и на деньги дольщиков, с рынка уходят. Снижается конкуренция – неизбежно повышаются цены. Описанная ситуация в первую очередь относится к новостройкам. Но растут цены на новую недвижимость – растут и на вторичку. Рынок диктует свои правила.

Доступ открыт

Сыграло роль и рекордное снижение процентной ставки по ипотеке и общее повышение ее доступности. И этот момент оказывает прямое влияние на стоимость жилья.

Математика простая: низкие проценты позволяют закредитовывать человека на большую сумму, чем когда процентная ставка высока. Ведь банки ориентируются на то, будет ли заемщику под силу установленный ежемесячный платеж. При низких процентах по ипотеке он сможет взять кредит на пару миллионов больше, чем при той же зарплате мог взять при высокой процентной ставке, а в месяц платить столько же. И, соответственно, купить он квартиру подороже.

Фото: GLOBAL LOOK press

В недвижимость люди предпочитают вкладываться все чаще. По данным статистиков, у людей сейчас на руках примерно на 10% больше свободных денег, чем было еще год назад. А как их сохранить или потратить с толком? Держать под подушкой или покупать валюту при нынешнем колебании курсов не выход. Нести в банки, учитывая регулярность, с которой они в последнее время прогорают, – боязно. Прожигать жизнь напропалую – вообще не выбор для разумного человека. А вот недвижимость ни в какие времена не подведет. Тем более получить ее благодаря дешевой и доступной ипотеке стало так легко. И даже если прямо сейчас квартира не особо нужна – все равно, пусть будет. Где ажиотажный спрос и легкость его удовлетворения – там и рост цен.

Падений не будет

И это надолго. Рост цен на жилую недвижимость – не разовый "всплеск", а тенденция, которая со временем будет усиливаться. Просто потому, что нет никаких объективных причин для того, чтобы этого не происходило.

Рост цен на жилье может в какие-то периоды замедляться. Есть пределы покупательной способности. Есть разные подходы к кредитованию. Например, с 1 января 2019 года в России будет законодательно ограничена закредитованность населения. Если сейчас банки выдают кредиты, когда заемщик готов отдавать за выплаты по ним до 70% своих доходов, то после Нового года будет установлен предел в 50%. Это снизит доступность кредитов, в том числе ипотеки, и несколько замедлит рост цен на жилье. Но не остановит его совсем.

Главный вопрос у тех, кто собирался продавать или покупать жилье, –  что делать в такой ситуации? Подождать или поторопиться со сделкой? По моему мнению, если это продажа только для того, чтобы получить деньги, явно лучше подождать немного. Если квартира продается для покупки другой – вот тут точно хорошо бы поторопиться. Тем более что еще есть возможность докредитоваться под небольшие проценты и добавить кредитные деньги к сумме, запланированной на приобретение нового жилья. Ну а тем, кто собрался квартиру покупать, совет может быть только один – делайте это как можно быстрее. 

15 октября 2018, 11:25

комментарии

Политика

Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией
США стягивают войска к границам России
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко

Шоу-бизнес

Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
Это официально: Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни

Актриса в ужасе
Шоу-бизнес

Принц Гарри сторонится располневшей Меган Маркл

На странное поведение мужа актрисы обратили внимание
Шоу-бизнес

Перекроенная старушка-жена застала Солнцева с молодой теткой и бросила

Фрик в ужасе
Шоу-бизнес

"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох

Балерине приписывают новую интимную связь

Гороскоп

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина
Совет на выходные
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом

Фоторепортажи

Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Спорт

Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Регионы

Министр лишилась работы после скандального совета
Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru