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Московская консерватория обретает вторую жизнь

Фото: Сергей Киселев, АГН "Москва"
В столице завершилась реставрация еще одного значимого объекта культурного наследия – Рахманиновского зала Московской государственной консерватории имени Чайковского. Ценный градоформирующий объект был приспособлен под современные нужды, при этом реставраторы максимально аккуратно подошли к сохранению исторической составляющей помещения.
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Рахманиновский зал является одним из старейших концертных помещений Московской консерватории. Он был построен в конце XIX века и изначально использовался для нужд Синодального певческого училища. Свое нынешнее название зал получил в 1986 году в честь великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, многие страницы жизни которого связаны с Синодальным училищем.

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Реставрация Рахманиновского зала проведена в рамках программы "Культура России". В ходе реконструкции он был приспособлен под требования современности. Вместе с тем удалось сохранить исторический вход через западную арку, а также провести реставрацию интерьеров, лестниц, лепного декора здания, венчающих карнизы фасадов и штукатурного покрытия стен.

Фото: Сергей Киселев, АГН "Москва"

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, открытие Рахманиновского зала после реконструкции – это очень значимое событие для культурной жизни столицы. "Этот исторический зал приобрел свою новую жизнь", – сказал он. 

В свою очередь, ректор Московской консерватории Александр Соколов заявил, что Рахманиновский зал обладает совершенно особыми акустическими свойствами. "Все благодаря специальным отверстиям под потолком – так называемыми голосникам. При этом помещение приспособлено не только для классической но и для современной музыки. В Рахманиновском зале всегда аншлаги, публика рвется посетить концерты, которые здесь проходят", – отметил он.

По его словам, в процессе реставрации Рахманиновского зала использовались специальные материалы и технологии по шумоизоляции. Кроме того, подчеркнул Соколов, теперь помещение приобрело все необходимое для подготовки музыкантов. "У артистов и студентов появились специальные комнаты и помещения, где можно готовиться к выступлениям", – рассказал ректор Московской консерватории.

Стоит отметить, что открытие Рахманиновского зала – это далеко не последний этап реконструкции Московской консерватории. По словам Сергея Левкина, полностью этот процесс будет завершен в 2019-2020 годах. Он пояснил, что до этого времени предстоит провести работы по реконструкции и строительству оперного театра-студии, библиотеки, первого учебного корпуса, а также студенческого общежития на Малой Грузинской улице. 

Сергей Левкин. Фото: Сергей Киселев, АГН "Москва"

При этом Левкин отметил, что строительство последнего объекта фактически завершено, а первые учащиеся заселятся в новое общежитие уже в сентябре этого года. Столичный чиновник подчеркнул, что новое здание будет больше предыдущего. "Его вместимость увеличена фактически вдвое, до 900 мест, и это не за счет уплотнения заселения студентов, а за счет создания новых комфортных условий", – пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что реставрация Рахманиновского зала и всего комплекса Московской консерватории – лишь часть масштабной работы, которую совместно проводят департаменты градостроительной политики и культурного наследия Москвы. За последние шесть лет в городе были отреставрированы и приведены в порядок более 770 исторических объектов.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента культурного наследия Сергея Мирзояна, среди отреставрированных памятников есть как известные объекты, так и, казалось бы, совсем незаметные дома, которые, тем не менее, являются ценными градоформирующими объектами. "При этом мы отмечаем, что в последние годы существенно растут объемы и частных инвестиций, направляемых на реставрацию зданий", – добавил он.

Реконструкция Рахманиновского зала, отметил Мирзоян, – это пример качественной научной реставрации. "Будем и дальше контролировать работу, чтобы все было выполнено с хорошим качеством", – резюмировал он.

Фото: Сергей Киселев, АГН "Москва"

Московская государственная консерватория имени Чайковского – одно из ведущих музыкальных учебных заведений в России и за рубежом. Оно было основано выдающимся пианистом Николаем Рубинштейном в 1866 году. За последние годы на территории консерватории на Большой Никитской и Малой Грузинской улицах выполнены реставрационные работы в Большом зале консерватории, в так называемом "Уличном корпусе" и на других ценных объектах, каждый из которых имеет свою богатую историю.

Автор: Иван Поляков23 июня 2017, 14:42

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