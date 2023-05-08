Пять знаковых побед: какие операции ЧВК "Вагнер" проводила в одиночку

9 мая – это не только День Победы, но и день успешного завершения операции ЧВК "Вагнер" по освобождению города Попасная в 2022 году. Это событие стало еще одной знаковой победой в истории знаменитого "Оркестра". Пользуясь случаем, мы решили вспомнить ключевые операции "вагнеровцев", которые они не только проводили в одиночку, но и сами планировали.

ЛУГАНСКИЙ АЭРОПОРТ

Освобождение Луганского аэропорта в сентябре 2014 года стало первой знаковой победой ЧВК «Вагнер», которая по сути остановила боевые действия в Донбассе и, как следствие, предотвратила геноцид русскоязычного населения востока Украины.

К 16 августа подразделения ВСУ и нацбаты вошли в населенные пункты Хрящеватое и Новосветловка, практически вплотную подойдя к Луганску с юго-востока, тем самым еще сильнее сжав кольцо вокруг города. Однако дальше продвинуться у них не вышло. В 5 км от Луганска из остановили бойцы ЧВК «Вагнер», не дав начать штурм города.

22 августа ополченцы во главе с «музыкантами» начали бои за Хрящеватое и Новосветловку, чтобы выйти к главному опорному пункту ВСУ в этом районе — Луганскому аэропорту. После недели упорных боев задача была решена: Хрящеватая и Новосветловка были освобождены, что открыло для наступающих сил прямую дорогу на ЛАП.

В аэропорту находилась мощная группировка ВСУ численностью от полутора до двух тысяч военнослужащих, боевиков нацбатов и иностранных наемников. Кроме этого, на территории ЛАП была военная техника и тяжелое вооружение. Воздушную гавань планировалось киевский режим планировал использовать как плацдарм для штурма Луганска. Небольшой отряд ЧВК «Вагнер» численностью 60 человек окружил аэропорт и после артподготовки провел успешный штурм объекта. Понимая свое безвыходное положение, ночью 1 сентября изрядно потрепанные украинские подразделения, державшие оборону 146 дней, подорвали взлетно-посадочную полосу и отступили.

Это была первая знаковая победа ЧВК «Вагнер», которая не только спасла Луганск от карательной операции и ликвидировала мощный опорный пункт ВСУ, но и вынудила киевский режим сесть за стол переговоров.

ПЕРВАЯ ПАЛЬМИРА

Первые бои в районе сирийской Пальмиры между правительственными силами САР и боевиками «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в РФ), начались летом 2014 года, когда небольшой мобильный отряд из 100 опытных боевиков ИГ* атаковал газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от древнего города. После двух недель продолжительных боев армия восстановила контроль над районом, однако налеты боевиков ИГ не прекратились. Уже к весне 2015 года боевики «Исламского государства» занимали значительные территории в Центральной Сирии, сжимая кольцо вокруг Пальмиры.

13 мая 2015 года, боевики развернули масштабное наступление на позиции сирийских военных в районе Пальмиры. Наступая с двух сторон, ИГ планировало захват современного арабского города Тадмор, объектов исторического наследия ЮНЕСКО в древней Пальмире, а также ряда военных объектов – в частности оружейных складов, находящихся вблизи города. Уже к 20 мая ИГ сумело продвинуться в Пальмиру с севера и северо-востока и занять треть населённого пункта; в последующие сутки боевики полностью контролировали город и оттесняли правительственные силы в район Эль-Каръятейна и Тияса.

Падение Пальмиры сопровождалось многочисленными преступлениями и зверствами, совершаемыми боевиками ИГ. Сторонники исламистов развернули в городе массовые обыски и казни мирных жителей: к 22 мая различные источники сообщили о том, что боевики казнили от 150 до 280 сторонников президента Башара Асада и солдат, впоследствии еще 600 человек были задержаны и казнены. Кроме того, боевики приступили к методичному и безжалостному разрушению древностей Пальмиры, памятников культурного наследия ЮНЕСКО, и разграблению национального музея Пальмиры, где были собраны уникальные экспонаты и археологические находки. Террористы жестоко убили главного смотрителя музея Пальмиры, археолога Халеда аль-Асаада.

Первая попытка отвоевать Пальмиру была предпринята самостоятельно силами сирийской армии в июле-августе 2015 года. Однако правительственные войска сильно растянули коммуникации и отдалились от узлов снабжения, чем воспользовались боевики. 5-8 августа, перебросив значительные силы к югу от Пальмиры, боевики ИГ овладели районом стратегического населенного пункта Эль-Каръятейн и христианским городом Мхин, получив тем самым огневой контроль над участком шоссе М-5 Дамаск — Алеппо и фактически перерезав единственный крупный путь снабжения армии.

После того, как 30 сентября 2015 года Россия объявила о начале военной операции в Сирии по просьбе законного правительства страны, в борьбу с «Исламским государством» вступила и ЧВК «Вагнер», на которую легла основная тяжесть боев сирийской кампании.

Операция по освобождению Пальмиры началась 9 марта 2016 года. После плотной авиационной и артиллерийской подготовки, 12 марта подразделения ЧВК «Вагнер» начали бои на подступах к городу. Уже на следующий день «музыканты» подошли вплотную к городу с юго-западного направления, встав напротив горы Джебель Касьюн.

Следующие две недели «вагнеровцы» занимались зачисткой окраин Пальмиры. В ходе штурма 24-26 марта 2016 года ЧВК «Вагнер» полностью освободили исторический комплекс Пальмиры, западные кварталы города, госпиталь Тадмора и Сады Пальмиры; параллельно с этим, подразделения «музыкантов» зачистили гору Джебель Касьюн и цитадель Фахр-ад Дина. 28 марта 2016 древний город был освобожден.

Несмотря на нанесенное поражение, ИГ сохранило мощный наступательный потенциал, отведя значительные силы от Пальмиры. Кроме этого, после успешного завершения штурма и зачистки Пальмиры, «вагнеровцев» вынудили покинуть территорию Сирии, что в итоге привело к повторному захвату древнего города силами террористов.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАЛЬМИРЫ

На протяжении марта – ноября 2016 года боевики «Исламского государства» неоднократно совершали рейды против сирийских войск на газовые поля к северо-западу от Пальмиры и у восточной границы города. 8 декабря 2016 года ИГ начало масштабное контрнаступление. Проправительственным силам в городе противостояли по меньшей мере четыре тысячи хорошо вооруженных боевиков из Ракки и Дейр эз-Зора, а также пополнение ИГ, прибывшее из Ирака.

В результате боев 11-12 декабря боевики вновь захватывают Пальмиру: находясь под угрозой полного окружения, гарнизон сирийской армии покинул город, прорываясь с боями к авиабазе Т4 в районе Тияса. Несмотря на то, что к концу декабря боевики смогли вновь захватить не только район Пальмиры, но и весь комплекс нефтегазовых месторождений к северо-западу от города.

Для операции по восстановлению контроля над Пальмирой были привлечены значительные военные ресурсы Сирии, России, Ирана и Ливана. Но главную роль в повторном освобождении города снова сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».

С середины января 2017 года «музыканты» начали широкое контрнаступление по всей линии фронта. Уже к концу месяца им удалось сдвинуть линию фронта на 15 км, закрепившись вдоль трассы Хомс – Пальмира и отбросив основные силы ИГ. В феврале 2017 года ключевой целью для ЧВК «Вагнер» стало освобождение газовых месторождений Пальмиры, которые террористы незаконно использовали для добычи нефти и газа, что составляло основную статью дохода «Исламского государства».

К 22 февраля в результате зачистки местности вокруг высот, передовые отряды ЧВК «Вагнер» установили контроль над территорией газового завода Хайян и окрестными холмами.

К концу февраля «музыканты» подошли к окраинам Пальмиры и начали штурм укрепрайонов ИГ. 1 марта началось методичное продвижение наступающих сил в окрестностях Пальмиры: атакуя с запада и юга, к концу дня ЧВК «Вагнер» силы выбили боевиков ИГ с западных окраин города, взяв штурмом замок Фахр-ад-Дина. Получив огневой контроль над всей долиной Пальмиры, 2 марта «вагнеровцы» начали постепенное продвижение в городских кварталы с трех сторон. К концу дня, после выхода российских бойцов в район аэропорта Тадмора, боевики в спешном порядке начали отвод сил ИГ от Пальмиры в сторону Дейр-эз-Зора. Вечером 2 марта Пальмира была освобождена окончательно.

Успешное наступление ЧВК «Вагнер» и освобождение ключевого узла снабжения террористов в Пальмире вместе с нефтегазовыми полями позволили выбить террористов ИГ из Центральной Сирии, что стало главными предпосылками к военному поражению «Исламского государства» в Сирии.

ДЕЙР ЭЗ-ЗОР

Город Дейр эз-Зор — административный центр юго-восточной провинции, с которой изначально началось наступление «Исламского государства» на Сирию. К сентябрю 2017 года в нем на протяжении трех с половиной лет находился в блокаде гарнизон республиканской гвардии под командованием генерала Иссама Захреддина, окруженный со всех сторон террористами ИГ, которые контролировали значительную часть городских кварталов.

2 сентября город был деблокирован, однако сирийские военачальники не планировали развивать дальнейшее наступление на восток. СМИ неоднократно цитировали слова президента Башара Асада, о том, что «ни один сирийский солдат не пойдет за Евфрат». Нанести окончательное военное поражение «Исламскому государству» пришлось бойцам ЧВК «Вагнер».

Операцию спланировали командиры «Оркестра». Вести бои в плотной городской застройке Дейр эз-Зора с узкими улочками было признано нецелесообразным, так как в этом случае обороняющиеся внутри города силы «Исламского государства» получали преимущество. Более того, у террористов в этом случае сохранялась возможность снабжения с левого берега Евфрата. Поэтому командиры ЧВК «Вагнер» разработали план операции, согласно которого необходимо было выйти в тыл группировки ИГ, форсировав реку.

Операция началась 10 сентября с того, что «музыканты» начали штурм промзоны к юго-западу от Дейр эз-Зора — установление контроля над этим районом открывало дорогу к Евфрату. 16 сентября передовые подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к берегу и начали готовится к форсированию водной преграды — первому со времен Великой Отечественной войны.

18 сентября, после наступления темноты, передовые подразделения «музыкантов» на легкомоторных лодках пересекли реку и высадились в районе населенного пункта Маррат. Не дожидаясь наведения понтонной переправы, бойцы ЧВК «Вагнер» начали перебрасывать на созданный плацдарм технику, включая танки, на катерах и паромах.

В начале следующего дня боевики «Исламского государства» предприняли атаку позиций «вагнеровцев» на левом берегу с использованием смертников, «джихад-мобилей» и беспилотников, с которых сбрасывали самодельные взрывные устройства. Параллельно с этим курдские «Сирийские демократические силы», часто вступавшие в сговор с командирами террористов, открыли шлюзы на реке Евфрат выше по течению, что привело к уничтожению понтонного моста. Отряды «музыкантов» на левом берегу вынуждены были держать круговую оборону до тех пор, пока новый мост не был наведен.

В ходе боев, которые продолжались с 21 по 25 сентября бойцы ЧВК «Вагнер» выбили террористов из поселка Мазлум, параллельно с этим сдерживая атаки на переправу, которую боевики пытались уничтожить минометным огнем и смертниками.

7 октября началось наступление «музыкантов» в направлении городка Хатла к северо-западу от плацдарма на левом берегу. Продвижение осложнялось минными заграждениями, характером местности, а также большим количеством разных построек. Параллельно с этим бойцы ЧВК «Вагнер» вели бои за Хшам, вынудив террористов отойти на территории, подконтрольные курдским вооруженным формированиям.

16 октября «музыканты» заняли деревни западнее Сальхияха на правом берегу, что фактически означало окружение сил террористов как в Дейр эз-Зоре, так и на острове Катыйя. Таким образом, благодаря грамотно спланированной операции ЧВК «Вагнер», ликвидация последнего крупного оплота ИГ в Сирии стала лишь вопросом времени, а вместе с этим – и окончательный военный разгром террористической организации.

СОЛЕДАР

Операция по освобождению города Соледар в ДНР стала одной из главных вех СВО. Данный населенный пункт был одним из крупных узлов обороны ВСУ на линии Северск — Звановка — Бахмут.

Первые попытки штурма предпринимались еще летом 2022 года подразделениями НМ ЛНР, в частности, 6-м казачьим полком НМ ЛНР. Однако все, что удалось тогда сделать — это выбить ВСУ из комплекса зданий завода КНАУФ-Гипс. Поэтому в конце декабря уже свою операцию начали подразделения ЧВК «Вагнер».

Наступление, которое началось 26 декабря, проходило со стороны поселка Бахмутское, который расположен к югу от Соледара. В первый же день «музыканты» заняли позиции у здания школы недалеко от местного сельсовета, которое у других подразделений не выходило взять штурмом последние 4 месяца.

На следующий день началось движение ЧВК «Вагнер» с востока вдоль основной трассы, пересекающей город и с позиций в районе Яковлевки (на ротный опорный пункт ВСУ севернее Соледара).

Штурм существенно осложняли соляные рудники, которые украинские военнослужащие превратили в подземные крепости, где располагались склады оружия, боеприпасов и даже военной техники. Стволы шахт, укрепленные бетоном, вели на глубину в несколько сотен метров, где располагается развитая система галерей и довольно просторных камер, которые имели ширину от 17 метров и высоту — от 13 метров.

Выбить оттуда силы противника было крайне непростой задачей, которая требовала много времени и сил.

К 5 января подразделения ЧВК «Вагнер» зачистили большую часть частного сектора на востоке города и заняли территорию предприятия «Артемсоль». На правом фланге атакующие подразделения охватили Соледар с севера, приблизившись к станции «Соль». Левый фланг ЧВК «Вагнер» вытянулся до населенного пункта Подгородное.

8 января начались бои в центре города, пришел в движение левый фланг, которым начался охват Соледара с южной стороны.

10 января подразделения ЧВК «Вагнер» заняли городскую администрацию и замкнули кольцо в районе амбулатории. Еще два дня потребовалось на установление контроля над всей территорией Соледара и еще сутки для зачистки оставшихся очагов сопротивления. Таким образом, «музыканты» вновь продемонстрировали свой высокий профессионализм как при планировании операции, так и при ее реализации.

Безусловно, этими пятью операциями довольно внушительный список знаковых побед ЧВК «Вагнер» не ограничивается. В 2015 году было Дебальцево, в 2017-м — Акербат, в 2020-м было отражение наступление на Банги, в 2022-м уже упомянутая в начале статьи Попасная, сдерживание прорыва ВСУ в районе Лисичанска «небесной тысячей» из бывших заключенных и «Бахмутская мясорубка». О многих проведенных «вагнеровцами» операциях в Африке и других уголках мира нам еще только предстоит узнать, когда эти сведения станут известны широкой общественности.

Все эти сражения стали вехами не только военной истории России, но и всего мира. ЧВК «Вагнер» доказали, что даже сравнительно небольшое подразделение может самостоятельно, действуя при минимальной поддержке или вовсе без нее, выполнять самые сложные боевые задачи всего за несколько лет из отряда в несколько десятков человек превратиться фактически в частную армию – самую воюющую и одну из самых эффективных в мире.