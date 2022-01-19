Глава МИД Украины объяснил цель военной помощи со стороны США

В среду, 19 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. После переговоров глава украинского внешнеполитического ведомства и американский политик провели пресс-конференцию. Первый сделал несколько заявлений.
Так, Кулеба опроверг домыслы о том, что Украина вместе с США планирует наступательные операции. По словам главы украинского МИД, совместная работа Киева и Вашингтона, а также военная помощь со стороны американцев направлена лишь на укрепление обороноспособности.
Министр подчеркнул, что США были и остаются главный партнером Украины. Мол, благодаря контактам Киева и Вашингтона в Незалежной "все будет хорошо".
Также на пресс-конференции было озвучено, что во время переговоров стороны обсудили работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Кулеба отметил: Киев выступает за дипломатические способы решения сложившейся ситуации.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Кулеба разозлил французов антироссийской риторикой. Читатели издания Le Figaro отметили, что Запад не станет воевать с Россией из-за Украины.