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Политика
"Невыносимая антироссийская пропаганда!": французы в ярости от требований украинского МИД

"Невыносимая антироссийская пропаганда!": французы в ярости от требований украинского МИД

Читатели французской газеты Le Figaro устали от Украины.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Франция должна помогать украинскому руководству. Мол, Париж обязан ужесточить политику в отношении Москвы и таким образом присоединиться к "деоккупации" Крыма. Также дипломат в очередной раз заявил о "российской агрессии", которая угрожает европейской безопасности.

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Такие призывы лишь разозлили граждан Франции. Комментируя новость на сайте Le Figaro, франкоговорящие интернет-пользователи отметили: ни США, ни Европа не станут воевать против России, а жители крымского полуострова ясно дали понять, в какой стране хотят жить. "Больше невыносимо видеть в публикациях издания антироссийскую пропаганду", – написал один из читателей.

Другие же обратили внимание: Франция не является настолько сильной страной, поэтому не ввяжется в войну за Украину. Кроме того, по мнению комментаторов, Незалежная, как и другие государства-члены бывшей Организации Варшавского договора, продемонстрировала безуспешный посткоммунистический переход.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro назвали украинцев паразитами. Пользователи Сети отметили, что Украина зарабатывает лишь благодаря транзиту российского газа. Некоторые обратили внимание, что часть денег европейцев, потребляющих голубое топливо, попадает в украинскую казну.

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Фото: Sachelle Babbar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 20:47 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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