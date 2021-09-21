Эксперт: функция отложенного решения требует времени для проверки данных

Задержка публикации результатов онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве связана с тем, что функция "отложенного решения" потребовала больше времени на обработку данных. Об этом заявила гендиректор компании-разработчика блокчейн решений XDSOFT Любовь Красюк.

