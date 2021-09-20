Эксперт: электронное голосование – это гарантия безопасности и ускорения процессов

Эксперт уверен, что процесс расшифровки и подсчета голосов ДЭГ требует времени для обработки.

Трехдневные выборы в Государственную Думу РФ завершились 19 сентября. Более двух миллионов москвичей выполнили гражданский долг с помощью системы дистанционного электронного голосования. Результаты онлайн-выборов были обнародованы 20 сентября. Технические специалисты объясняют задержку в объявлении результатов сложностью процедуры расшифровки данных.

Президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что ДЭГ представляет собой сложную систему и требует времени для отработки. Он обратил внимание на большой объем работы, связанный с обработкой данных двух миллионов электронных избирателей.



"Конечно, это сложная система, любой человек, который знаком с системами информационными такой сложности, с такой нагрузкой, конечно знает, что такие вещи требуют какого-то времени отработки", – пояснил Макаров.

Эксперт не исключил, что нагрузка на систему ДЭГ могла возрасти из-за внешнего вмешательства. При этом он подчеркнул, что онлайн-выборы обеспечены системами безопасности. Марков напомнил, что в ДЭГ применяется сложная система блокчейна.

"Как раз такая система применяется, это гарантирует то, что внутри уже не зависит ничего от человека. Все расписано по блокчейнам, то есть сделано для того, чтобы гарантировать отсутствие вмешательства участников процесса", – сказал эксперт.

Марков подчеркнул, что при высокой нагрузке, когда приходится выполнять масштабную работу, в системе возможны сбои. Однако, по словам эксперта, со временем, когда операторы станут более опытными, этих трудностей можно будет избежать. Он отметил, что что внедрение электронных систем неизбежно.

"Неизбежно применение киберфизических систем, потому что оно ускоряет проведение процессов. Гарантия безопасности и гарантия ускорения процессов по сравнению с тем, что делает человек, это совершенно точно", – заключил Макаров.