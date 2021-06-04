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Политика
Видео признания Протасевичем своей вины оценили: Искреннее раскаяние

Видео признания Протасевичем своей вины оценили: Искреннее раскаяние

Белорусский журналист Роман Протасевич признал свою вину в организации массовых беспорядков в республике.
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Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии, дал большое интервью. Роман Протасевич подтвердил, что публиковал призывы, которые привели к несанкционированным акциям в 2020 году. Журналист раскаялся в своих действиях и пообещал больше "не лезть в политику".

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Запись изучил экс-сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов. Он обратил внимание, что Протасевич говорит о своей роли в организации протестов неуверенно. "Парень считал, что совершает благое дело", – пояснил специалист.

Павлов добавил, что раскаяние журналиста "выглядит абсолютно искренним". Никаких признаков, что Протасевич говорит под давлением, нет, уточняет "Комсомольская правда". Эксперт полагает, что во время общения с силовиками задержанный изменил свои взгляды, он теперь жалеет о случившемся.

23 мая стало известно о задержании Романа Протасевича в Белоруссии. Самолет, в котором находился журналист, совершил принудительную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Примечательно, что данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились.

Инцидент с задержанием Романа Протасевича возмутил многих западных политиков. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии) публично осудили действия белорусских властей.

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Фото: facebook.com / pr0tez / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 11:32 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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