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Политика
Германия затормозила строительство "Северного потока – 2"

Германия затормозила строительство "Северного потока – 2"

Из-за иска немецких экологов разрешение на строительство "Северного потока – 2" было приостановлено.
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Завершение строительства "Северного потока – 2" невозможно без проведения работ в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. Там необходимо протянуть трубу по дну на участке в почти 17 километров.

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Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) дало свое разрешение на строительство. Однако в дело вмешались немецкие экологи из организации Nabu. Через суд они оспорили разрешение, чем самым автоматически приостановили его действие.

Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время к прокладке труб можно будет вернуться. "С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением", – рассказали в пресс-службе BSH. Там напомнили, что Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября еще в 2018 году.

Тем временем немецкие экологи опасаются, что российский трубопровод, идущий по морскому дну, разрушит там привычную среду обитания. Также они сомневаются, что проект "Северный поток – 2" в принципе является необходимым для Германии.

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес утверждает, что дополнительные поставки газа из России могут повысить цены на энергоресурсы. Кроме того, по его словам, увеличится нагрузка на окружающую среду, а уровень безопасности поставок снизится.

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Фото: Jens B?ttner/dpa/www.globallookpress.com/
Автор: 4 мая 2021, 14:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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