В МИД России отреагировали на нападки США за Крым: Извинитесь за Хиросиму?

Представительство МИД России в Симферополе прокомментировало слова американского чиновника о "злоупотреблениях" нашего государства в Крыму. Блинкену порекомендовали обратить внимание на проблемы США.
В ведомстве заявили, что Россия справится со своими делами самостоятельно. Главу Госдепа США попросили рассказать, чего их страна добилась за почти два десятка лет в Афганистане, помимо погибших мирных жителей. "Извинитесь за Хиросиму?", – спросило представительство ведомства России в "Твиттер".
Напомним, ранее Блинкен разместил в соцсети пост, в котором заявил о якобы имеющихся злоупотреблениях полномочиями со стороны Кремля на полуострове. Госсекретарь Соединенных Штатов сказал, что его страна осуждает поведение России в Крыму.
Mr @SecBlinken, we shall manage on our own ����, in joy and in sorrow.— Russia's MFA in Crimea���� (@PMSimferopol) May 18, 2021
Focus on US ���� problems.
For starters, tell us about the achievements of 19 year-long American presence in Afghanistan. Besides, civilian casualties...
And if history is a concern, apologize for Hiroshima? https://t.co/N2qldrcQzf
В той же публикации Блинкен отметил, что США поучаствуют в инициированном Украиной форуме "Крымская платформа". Мероприятие состоится в последний месяц лета. На нем власти Незалежной собираются продвигать на международной арене свои претензии на полуостров.
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