В Кремле отреагировали на сообщения о предстоящих протестах: В кошки-мышки играть не будем

Представитель Кремля заявил, что правоохранители привлекут к ответственности всех, кто нарушит закон в этот день. "В кошки-мышки играть не будем", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь ранее осудил любые несанкционированные акции. Песков сообщил, что граждане имеют право на выражение собственного мнения, но оно не должно выходить за рамки закона.
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