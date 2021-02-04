В Кремле раскрыли отношение Путина к участникам протестов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в первую очередь относится к участникам несогласованных акций как к гражданам России. Но при этом лидер понимает, что эти люди нарушают закон.
Прошедшие митинги доставили много хлопот жителям страны. Песков отметил, что на акциях было задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому спецприемники в Москве сегодня переполнены.
Пресс-секретарь ранее назвал организаторов несанкционированных протестов провокаторами. Песков подчеркнул, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение в рамках закона, но все, что выходит за его рамки "контрпродуктивно и опасно". По его словам, участие несовершеннолетних в таких митингах недопустимо.
Напомним, несогласованные акции в поддержку задержанного блогера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. Как сообщает "Коммерсантъ", в ходе первой было задержано около 4 тысяч человек, а второй – более 5,1 тысячи.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании заменил Навальному условный срок на реальный. Блогера приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом.
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