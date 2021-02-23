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Политика
Пушков назвал Украину "страной большого абсурда": Компот в голове

Пушков назвал Украину "страной большого абсурда": Компот в голове

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение властями Украины санкций против погибшего в 2017 году бывшего президента Йемена. Он признался, что был поражен действиями Киева.
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На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против экс-главы Йемена Али Абдаллы Салеха. Погибшему запретили въезд на Украину и транзит через ее территорию. Также его активы были заблокированы.

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Решение Зеленского высмеял Пушков. В своем телеграм-канале сенатор назвал Украину "страной большого абсурда": то Киев пытается запретить книги Михаила Булгакова, то называет академика Сергея Королева "великим украинским ученым", то вводит санкции против политика, умершего в 2017 году.

"Что у них там в голове, одному Богу известно. И то вряд ли – такой там компот", – заключил сенатор.

Ранее Пушков отреагировал на отказ Киева от российской вакцины. По его словам, слова Зеленского о неэффективности "Спутника V" звучат неубедительно. Президент разбирается только в юморе, в политике же он "близорук". Сенатор поинтересовался, как глава страны поступит, когда Евросоюз признает вакцину.

Напомним, российский "Спутник V" стал первой официально зарегистрированной вакциной в мире. Ее эффективность против коронавирусной инфекции подтвердили специалисты из разных стран мира. Сегодня препарат используют более чем в 25 странах мира, среди них – Белоруссия, Сербия, Венгрия.

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Автор: 23 февраля 2021, 09:56 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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