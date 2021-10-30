Война в Донбассе неизбежна – эксперт Головачев

Украинский политический эксперт Андрей Головачев обратил внимание, что применение ударного беспилотного летательного аппарата против Донецкой и Луганской народных республик стало причиной эйфории и небывалого патриотизма в Киеве. Обозреватель призвал сохранять трезвость мышления и сконцентрироваться на возможных последствиях такого шага.
По мнению Головачева, если после ответных мер Донбасса руководство Украины решит отказаться от налетов на провозгласившие независимость республики, то украинские военные будут крайне недовольны и разочарованы. А дальнейшее применение дронов будет означать перевод боевых действий на совсем другой уровень, отметил эксперт.
Впрочем, война в Донбассе неизбежна. Головачев в этом уверен. Он неоднократно писал об этом. Как будут развиваться события, зависит в первую очередь от России, убежден эксперт.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что некоторые украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на востоке страны, всерьез задумываются об оставлении позиций и отступлении, поскольку подразделение понесло большие потери, а руководство не помогает.
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