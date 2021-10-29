Украинские военные обратились к Зеленскому из-за войны на Донбассе: Понты не стоят жизней

Воюющие на Донбассе солдаты записали видеообращение Владимиру Зеленскому.

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях в Донецкой области, оказались в окружении противника возле поселения Старомарьевка. Солдатам было обещано подкрепление, но они его так и не получили, и это вынудило их публично обратиться к своему президенту.

Солдаты заявили, что они всерьез задумываются об оставлении позиций и отступлении. Дело в том, что подразделение понесло большие потери, а помощи от властей военные так и не дождались – об этом сообщил Пятый канал. Свои слова бойцы ВСУ записали на видео и выложили в Сеть. Судя по всему, люди сильно разочарованы отношением к ним украинского руководства и больше воевать не хотят.

"Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней," – заявили солдаты.

Ранее обострение ситуации на Донбассе проанализировал политический обозреватель МИА Владимир Корнилов. Эксперт заподозрил, что дело не обошлось без влияния Запада, который дал Незалежной условную отмашку. По мнению Корнилова, за эскалацию военного конфликта украинскому руководству пообещали подвижки по интеграции в структуры НАТО. Также политолог высказал мнение о том, что нынешний лидер Украины повторяет действия бывшего президента – Виктора Януковича.

Напомним, недавно "Дни.ру" сообщали о том, что рейтинг Владимира Зеленского упал почти на 10%.