Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения

На утро после нападения Памфилова отправилась на
конференцию, посвященную цифровизации выборов. В кулуарах мероприятия
журналисты поинтересовались ее здоровьем.
Долго общаться с прессой Памфилова не стала, ответив лаконично. По словам главы Центризбиркома, с ее здоровьем "все нормально". "Переживу и это", – цитирует Памфилову РЕН ТВ.
Напомним, нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник проник в дом руководителя Центризбиркома в Подмосковье. Преступник напал на Памфилову с электрошокером, после чего исчез. Правоохранительные органы возбудили дело о разбое.
Несмотря на произошедшее, глава Центризбиркома нашла в себе силы пойти на международную конференции о цифровизации выборов. Выступая перед гостями мероприятия, Памфилова отметила важность присутствия иностранных наблюдателей на Едином дне голосования 8 сентября.
"Мы очень много делаем, очень заинтересованы в широком участии и авторитетных международных экспертов в наблюдении за выборами в России", – отметила она.
Элла Памфилова возглавляет Центральную избирательную комиссию с марта 2016 года. Она была депутатом Госдумы первого и второго созывов, а также народным депутатом СССР.
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