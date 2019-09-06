Памфилова сделала важное заявление после нападения

На конференцию прибыли представители 35 стран. Обратившись к
иностранным гостям, которые смогут наблюдать за ходом Единого дня голосования,
Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в широком участии авторитетных
международных экспертов.
В подтверждение она привела данные об участии иностранных наблюдателей в прошлогодних выборах президента России. По ее словам, тогда ЦИК зарегистрировал более 1,5 тысячи наблюдателей из 115 государств.
Сообщение о нападении на Памфилову поступило в полицию 6 сентября в 1:30 ночи. Злоумышленник проник в дом главы ЦИК в городском округе Истра.
Неизвестный влез через окно и напал на Памфилову с электрошокером, после чего исчез. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса "Разбой".
Между тем, Памфилова с 10 утра участвует в международной конференции в Москве. И это после такой жести ночью… Ну что тут скажешь, по-настоящему мужественная женщина!— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) September 6, 2019
Пользователи Сети восхитились мужеством Памфиловой. "С 10 утра участвует в международной конференции в Москве. И это после такой жести ночью", – пишет пользователь Twitter с ником Выпускайте Кракена!
"Несмотря на самочувствие, Памфилова все равно приняла решение пойти на это мероприятие", – отмечает Telegram-канал "Товарищ майор".
Элла Памфилова возглавляет Центральную избирательную комиссию с марта 2016 года. Она была депутатом Госдумы первого и второго созывов, а также народным депутатом СССР.
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