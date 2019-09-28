Лукашенко крепко досталось после громкого заявления о Крыме

Во время недавней встречи с украинскими журналистами Александр Лукашенко сделал громкое заявление. Белорусский президент выразил уверенность в том, что Крымский полуостров навсегда останется в составе России. По его словам, это вопрос "закрыт раз и навсегда".
Журналист и видеоблогер Айдер Муждабаев считает, что после такого высказывания Александру Лукашенко не стоит приезжать с официальным визитом на Украину. Он добавил, что Владимиру Зеленскому также стоит избежать каких-либо дальнейших контактов с белорусским коллегой.
"Я призываю президента Зеленского до тех пор, пока "батька" либо не замолчит, либо не изменит риторику в отношении украинских территорий, с этим товарищем не встречаться, руки ему не жать, ничем мы ему не обязаны", – приводит слова эксперта "ПолитНавигатор".
Ранее сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала заявление Александра Лукашенко "закономерным". Она выразила надежду, что скоро подобной позиции относительно принадлежности полуострова будут придерживаться и другие государства, которые "исповедуют демократические принципы", сообщает РИА Новости.
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