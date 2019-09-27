Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко

Рассуждения о том, что Лукашенко не станет засиживаться на
президентском посту до конца жизни эксперт назвал наивными. "Никуда вождь
уходить не собирается. Перед ним разве что два вызова – неумолимый бег времени
и Кремль"", – написал эксперт на своей странице в Фейсбук.
При этом сам Лукашенко не раз жаловался, что "наелся власти" и намекал, что до конца жизни засиживаться не намерен, отметил политолог. "Я не хочу, чтоб в меня, когда я уйду, палками бросали" – эти слова белорусский лидер сказал в 2012 году, напомнил Класковский.
Проблема в том, что за четверть века правления Лукашенко нажил много врагов внутри страны и за рубежом. Понимая это, президент много времени уделяет безопасности себя и своих близких, отметил Класковский.
После отставки риски для Батьки резко возрастут, сказал политолог в беседе с изданием naviny.by. По его мнению, Лукашенко боится, что преемник может оказаться гораздо слабее его, не справиться с ношей власти. "Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", – развивает мысль эксперт.
Часто можно слышать мнение, что белорусский лидер делает ставку на семью. Знакомые с ситуацией в Белоруссии люди прочат президентское кресло старшему сыну Лукашенко – 43-летнему Виктору.
А после него, не исключают эксперты, бразды правления может взять младший сын Николай. Парню всего 15 лет, но он начитан и эрудирован, учит иностранные языки, занимается спортом, музыкой, благотворительностью. В своем отпрыске Лукашенко души не чает.
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