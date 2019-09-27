Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко у власти уже 25 лет. Разговоры о преемнике Батьки последнее время ходят все чаще. Политолог Александр Класковский уверен: оставлять кресло главы государства Лукашенко пока не намерен. На это есть одна очень веская причина.

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