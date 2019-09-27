"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире

Александр Лукашенко хочет играть активную роль в урегулировании ситуации в
Донбассе. Накануне на встрече с украинскими журналистами он объявил, что готов
отправить туда миротворцев.
Заявление президента Белоруссии Станислав Шушкевич назвал глупостью. По его словам, власти республики помогают вербовать добровольцев для Донецкой и Луганской республик и мешают тем, кто хочет помочь Украине.
Все, что произносит Лукашенко, согласовано с Путиным, уверен Шушкевич. Он никогда не говорит того, что может не понравиться российскому коллеге, уверен политик. "Этот придаток путинской политики жонглирует белорусской независимостью", – высказался Шушкевич в эфире украинского телеканала ATR.
Если Батька задумает перечить Путину, Москва лишит Минск дешевых газа и нефти, пояснил Шушкевич. "Это будет конец Лукашенко", – предупредил он.
На встрече с украинским СМИ Александр Лукашенко сказал:— Фрунзик Фррр (@frunzik_frunz) September 27, 2019
«Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться»
–Ах, как точно сказал.- Зааплодировал Коля Лукашенко pic.twitter.com/Q9Y9EeCR6M
В Незалежной к белорусскому лидеру относятся с недоверием. Он слишком близок к России, которая может нанести удар по Украине через белорусскую территорию, предупредил дипломат Роман Бессмертный.
Лукашенко он назвал сателлитом Москвы. Белорусский лидер высказывается в поддержку "единой и неделимой" Украины, однако Киев считает, что идет с Минском разными дорогами. Белоруссия тесно связана с Россией, а Украина стремится в Евросоюз и НАТО, подчеркнул Бессмертный.
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