"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от Владимира Путина, поэтому помочь Украине в Донбассе он не в состоянии. С таким заявлением выступил бывший руководитель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич.



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