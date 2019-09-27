Подхалиму Лукашенко прилюдно влепили смачную пощечину

На предложение Александра Лукашенко отреагировал глава Донецкой республики Денис Пушилин. Донбасс в белорусских миротворцах не нуждается, сказал политик. По его словам, республика может обеспечить безопасность на своих границах.
Пушилин отметил, что Минск и без того вносит большой вклад в мирный процесс, выступая в качестве переговорной площадки контактной группы. "Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", – добавил глава Донецкой республики.
Накануне на встрече с украинскими журналистами Лукашенко в очередной раз пожаловался, что Европа отвергла его план мирного урегулирования. По словам Батьки, он обращался к Киеву и Москве с предложением ввести миротворческий контингент на 400-километровый участок границы.
Не оценили идею белорусского лидера и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что введение миротворцев не предусмотрено минскими соглашениями.
Тема Донбасса, вероятно, будет затронута на переговорах Александра Лукашенко с лидером Украины Владимиром Зеленским. Два президента встретятся в октябре на Форуме регионов в Житомире.
Пока же в Донбассе ничего не изменилось. После смены власти в Киеве боестолкновения на линии разграничения продолжились, заключенное перемирие было сорвано спустя неделю.
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