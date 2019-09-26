В четверг, 26 сентября, Лукашенко проводит встречу с
украинскими СМИ. "Для меня свято: Украина должна быть единой и
неделимой", – ответил белорусский лидер на один из вопросов.
Новость дополняется.
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление
В четверг, 26 сентября, Лукашенко проводит встречу с
украинскими СМИ. "Для меня свято: Украина должна быть единой и
неделимой", – ответил белорусский лидер на один из вопросов.
Новость дополняется.
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