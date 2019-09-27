Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике

Отставка Александра Лукашенко – актуальная тема как для его оппонентов, так и для сторонников. Все задумываются о том, кто станет преемником президента Белоруссии. Сам политик также высказался на этот счет.

Преемник Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии пока не является какой-то реальной фигурой. Это скорее абстракция, о которой взялся поразмышлять политик.

Он признался, что не высматривает в своем окружении подходящих кандидатур. Однако это не значит, что того, кого назовут преемником Лукашенко, не существует. "Он где-то есть уже", – цитирует издание "Белсат" президента Белоруссии.

"Я же не вечный, до смерти президентом не буду. Просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, спокойно", – пояснил политик.

На встрече с украинским СМИ Александр Лукашенко сказал:



«Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться»



–Ах, как точно сказал.- Зааплодировал Коля Лукашенко pic.twitter.com/Q9Y9EeCR6M — Фрунзик Фррр (@frunzik_frunz) September 27, 2019

Однако после таких слов ждать скорой отставки Лукашенко не стоит. Он подчеркнул, что пока не собирается покидать пост. Возглавлять Белоруссию политик намерен до тех пор, пока ему доверяют избиратели и позволяет здоровье. "Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное – здоровье и доверие людей", – уверен белорусский лидер.

"Наш президент будет избран только народом", – завершил разговор о преемнике Александр Лукашенко. Вариант, что он сам назначит кого-то на эту должность, не рассматривается. Не собирается он привлекать к управлению государством и своих детей. Сыновья политика и сами этого не хотят.

Ранее эксперты рассказывали о сложностях транзита власти в Белоруссии из-за того, что за годы работы президенту удалось сосредоточить в своих руках все рычаги управления. В окружении политика привыкли к тому, что решения других ни на что не влияют. Это может создать проблемы, когда глава государства покинет пост. Однако преемник Александра Лукашенко, если он будет объявлен, эту ситуацию разрешит.