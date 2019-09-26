Кремль оценил идею о белорусских миротворцах на Донбассе

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выразил желание направить миротворцев на Донбасс. По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом нет необходимости – Минские соглашения не предусматривают таких пунктов.
Песков также подчеркнул, что важно в этом случае понимать, как участники конфликта относятся к подобной инициативе – пока ни Киев, ни ДНР и ЛНР не комментировали предложение Александра Лукашенко.
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