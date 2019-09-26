Забывчивый Зеленский оконфузился на встрече с Трампом

Президенты США и Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп наконец-то встретились. Во время важного и ответственного события лидер Незалежной попал в просак.

Встреча двух лидеров прошла в Нью-Йорке. По итогам переговоров Зеленский и Трамп пообщались с прессой. Вопрос одного из журналистов поставил украинского президента в тупик.



Зеленский говорил на английском и забыл слово "выборы". Возникла неловкая ситуация. Президенту Украины понадобилась подсказка помощников, чтобы закончить мысль.

Зеленский прилетел в США на фоне грандиозного скандала. Американские СМИ утверждают, что во время телефонного разговора в июле глава Белого дома давил на украинского коллегу и требовал от него выдать компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена – наиболее вероятного соперника Трампа на выборах.

Перед лидером Незалежной встал непростой выбор. По всей видимости, до конца Зеленский не определился.

По итогам переговоров с Трампом он дал понять, что не хочет быть втянутым во внутренние американские разборки. Заявления о том, что глава Белого дома на него давил, Зеленский опроверг.

Трамп, в свою очередь, призвал Киев улучшать отношения с Москвой. В последнее время Россия и Украина достигли в этом прогресса, похвалил гостя американский лидер.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Несмотря на опровержение Зеленского, члены Демократической партии и подконтрольные им СМИ продолжат обвинять главу Белого дома в давлении на Киев. Чтобы развеять слухи, окружение Трампа опубликовало стенограмму того самого телефонного разговора.

Американский лидер действительно призывал Зеленского начать расследование против Байдена. Но разговор был доброжелательным. В Минюсте США не увидели в содержании беседы ничего криминального.