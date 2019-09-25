Вляпавшийся в скандал с Трампом Зеленский возмутил наглой выходкой

Накануне Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где проходит очередная
сессия Генассамблеи ООН. Журналисты телеканала "Россия-1" подъехали к
месту проведения мероприятия и попытались узнать у лидера Незалежной,
действительно ли Трамп давил на него в июльском телефонном разговоре.
Зеленский решил проигнорировать сотрудников СМИ. Однако корреспондент Евгений Попов уверен: президент Украины слышал вопрос.
Поведение Зеленского возмутило россиян, а эксперты отметили, что в Нью-Йорке его охраняют лучше, чем главу Белого дома. "К Порошенко можно было спокойно подойти, спокойно что-то спросить. Да, он всякие глупости нам отвечал, но, тем не менее, отвечал!" – негодуют очевидцы.
Аналитики предположили, что Зеленский просто испугался вопроса. Вероятно, президент Украины подумал, что журналисты поинтересуются компроматом на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Зеленский назвал Украину независимой и самой мощной державой в Европе, которой нужна не столько помощь, сколько поддержка США. ��— Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika) September 25, 2019
Зачем самой мощной, а главное независимой державе помощь и поддержка? �� pic.twitter.com/QQLmxO2odm
Скандал вокруг высокопоставленного американского политика разгорелся после сообщений в прессе о том, что Трамп в разговоре с Зеленским потребовал отдать компромат на Байдена. Чиновник и его сын Хантер могут быть причастными к коррупционным схемам на Украине. Публикация этих сведений лишит Байдена шансов в борьбе за президентское кресло в следующем году.
Трамп заявил, что на Зеленского не давил, и пообещал обнародовать полную версию разговора 25 сентября. Компромат на Байдена, очевидно, будет главной темой грядущих переговоров президентов США и Украины.
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