Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко

Главная проблема Зеленского в общении с Лукашенко том, что
Минск фактически является "сателлитом Москвы", считает украинский
политик и дипломат Роман Бессмертный. "Мы с Беларусью движемся в разных
направлениях", – констатировал он, напомнив о стремлении Незалежной в ЕС и
НАТО.
Попытки Лукашенко апеллировать к славянскому происхождению двух стран Бессмертный назвал лживыми. Украина, отметил он, до сих пор опасается "возможной агрессии России с территории Беларуси".
По словам Бессмертного, в Киеве понимают, что Лукашенко полностью не контролирует ситуацию в своей стране. Тем самым дипломат намекнул на зависимость Белоруссии от России. Также политик напомнил о совместных военных учениях Москвы и Минска.
Лукашенко и Зеленский пока не встречались. В июле лидеры провели телефонные переговоры и договорились увидеться на Форуме регионов в Житомире в октябре. Бессмертный предположил, что белорусский лидер попробует сохранить экономическое партнерство с Украиной.
Батька отчаянно пытается найти подход к лидеру Незалежной. Но вряд ли Зеленский забыл, что Лукашенко призывал украинцев голосовать против него. Очевидно одно: прежними отношения двух стран, скорее всего, уже не будут.
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