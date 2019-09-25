Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Главу украинского государства предупреждают: положение Батьки таково, что полностью контролировать ситуацию он не может.



Главная проблема Зеленского в общении с Лукашенко том, что Минск фактически является "сателлитом Москвы", считает украинский политик и дипломат Роман Бессмертный. "Мы с Беларусью движемся в разных направлениях", – констатировал он, напомнив о стремлении Незалежной в ЕС и НАТО.



Попытки Лукашенко апеллировать к славянскому происхождению двух стран Бессмертный назвал лживыми. Украина, отметил он, до сих пор опасается "возможной агрессии России с территории Беларуси".

По словам Бессмертного, в Киеве понимают, что Лукашенко полностью не контролирует ситуацию в своей стране. Тем самым дипломат намекнул на зависимость Белоруссии от России. Также политик напомнил о совместных военных учениях Москвы и Минска.

Лукашенко и Зеленский пока не встречались. В июле лидеры провели телефонные переговоры и договорились увидеться на Форуме регионов в Житомире в октябре. Бессмертный предположил, что белорусский лидер попробует сохранить экономическое партнерство с Украиной.

Батька отчаянно пытается найти подход к лидеру Незалежной. Но вряд ли Зеленский забыл, что Лукашенко призывал украинцев голосовать против него. Очевидно одно: прежними отношения двух стран, скорее всего, уже не будут.