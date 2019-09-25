Жадный до денег Лукашенко начал шантажировать Путина

Президента Белоруссии Александр Лукашенко вывели на чистую воду. Любящий получать дотации от России, Батька в то же время опасается интеграции с Москвой. А в последнее время стремительно налаживает отношения с Западом. В чем же смысл его политики?



В первой половине этого года эксперты всерьез утверждали, что к 2024-му Россия намерена создать единое государство с Белоруссией. Возглавить его якобы должен был Владимир Путин.



Недавно в прессе появились некоторые подробности плана интеграции: он предполагает создание общего налогового и гражданского законодательства, единой таможни. И все же это ограниченная интеграция, полагает эксперт Иван Преображенский.

Он напомнил об отставке российского посла Михаила Бабича, который проводил жесткую линию в отношении Белоруссии. Преображенский не исключил, что Кремль отказался от "полного поглощения" соседней республики.

"Кому-то может даже показаться, что в этой истории победителем пока выходит Александр Лукашенко, который наверняка вместе, например, с интеграцией налогового и таможенного пространства получит какие-то российские дотации", – написал эксперт в своей колонке на сайте Deutsche Welle.

На этом фоне примечательны контакты белорусского лидера с Западом. Показателен недавний визит Джона Болтона, помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности.

Лукашенко, соглашаясь на ограниченную интеграцию с Россией, дает понять, что хочет сохранить суверенитет Белоруссии, пояснил Преображенский. А раз так, Минск волен выбирать, с кем развивать отношения.

Налаживая контакты с американцами, Батька фактически шантажирует Россию, полагают в экспертном сообществе. Дескать, если Москва не предоставит финансовую помощь и скидки на энергоносители, Минск уйдет в стан ее геополитических соперников.

Уже до НГ Беларусь подпишет кредитное соглашение с госбанком развития Китая. Деньги пойдут на рефинансирование кредита РФ. Путин своим давлением на объединение толкает Лукашенко в объятия Китая. «Мы не будем постоянно ползать на коленях перед ст.братом», предупреждал Лукашенко pic.twitter.com/9ggPATmHN4 — Независимый взгляд �� (@zgldz) September 23, 2019

Ожидается, что следующая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным пройдет в декабре. Президенты должны подписать план интеграции до 2021 года. Впрочем, полагает Преображенский, ратификация соглашения еще не означает, что Минск будет его выполнять.