Мечтающему о распаде России Лукашенко припомнили позорный провал

Политический аналитик Андрей Суздальцев назвал причину, по
которой Минск затягивает интеграцию с Москвой. "Лукашенко считает, что
Россия скоро развалится, поэтому нужно не интегрироваться, а ждать, чтобы
заявить о своих правах на наследство", – сказал он в комментарии
"Коммерсанту". Такое же отношение было у Украины, приводит мнение Суздальцева белорусское издание UDF.by.
Привлекло внимание журналистов и заявление Батьки, сделанное в ходе посещения льняного завода в Кореличах. Он в типичной манере начал хвастаться и напомнил о скатерти, которую преподнес президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье на встрече с помощником главы Белого дома Джоном Болтоном.
"Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают, спрашивают, где это можно купить", – сказал Лукашенко. Журналисты усомнились и припомнили слова Батьки об электромобиле Tesla, который ему якобы подарил Илон Маск.
Выяснилось, что в тот раз политик соврал. Его слова опроверг сам миллиардер. "О нет!" – ответил инвестор на вопрос о подарке для Лукашенко.
Ранее в прессе появились подробности плана интеграции России и Белоруссии. По данным "Коммерсанта", через три года страны могут перейти к единой налоговой и социальной политике, создать общую таможню. Политическое объединение не предусматривается.
Многие белорусские эксперты полагают, что план угрожает независимости их страны. Дескать, его реализация фактически означает введение в республике российского законодательства. Лукашенко, по мнению аналитиков, загнан в угол и не может противостоять давлению Москвы.
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