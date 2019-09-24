Мечтающему о распаде России Лукашенко припомнили позорный провал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затягивает интеграцию с Россией. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что Батька ждет распада соседней страны. Эти и другие любопытные высказывания, сделанные на прошедшей неделе, собрали в своей статье журналисты одного из белорусских изданий.



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