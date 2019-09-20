Не друг ты мне: Зеленский отшил подхалима Лукашенко

При Зеленском отношения Киева и Минска не изменились, констатировал аналитик. Украинские власти опасаются, что Лукашенко начнет играть на стороне Москвы, поэтому относятся к нему настороженно, пояснил Михальченко.



Побежавший на Запад Лукашенко плюнул в лицо Путину

Белорусского лидера эксперт назвал "автократом советского образца" и "игроком среднего уровня". "Я бы сказал, что он такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и сохранить при этом свою власть в Белоруссии", – сказал политолог в эфире НСН.

Он выразил опасение, что через Белоруссию Россия нанесет удар по Украине. Дескать, Лукашенко уступит Кремлю и пропустит российские войска через свою территорию. Поэтому надежным союзником Киева белорусский лидер быть не может, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он указал на хитрую стратегию Батьки. Лукашенко, уверен Михальченко, "дурит голову" Москве, пытаясь выбить из нее экономические бонусы, и в то же время пытается наладить отношения с Западом. "Этой его политике уже десять лет", – добавил эксперт.

Начнем день позитивно!

Немного шуток про Лукашенко на международной конференции YES в Киеве ��#Ukraine #новини #Киев pic.twitter.com/GtxXJh6UOl