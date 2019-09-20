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Политика

Не друг ты мне: Зеленский отшил подхалима Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается понравиться Владимиру Зеленскому, хотя ранее призывал голосовать против него. Власти Незалежной к Батьке относятся настороженно, отмечают эксперты. По мнению украинского политолога Миколы Михальченко, союзнических отношений с "хитреньким кулачком" Лукашенко в Киеве не хотят. 
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При Зеленском отношения Киева и Минска не изменились, констатировал аналитик. Украинские власти опасаются, что Лукашенко начнет играть на стороне Москвы, поэтому относятся к нему настороженно, пояснил Михальченко.

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Белорусского лидера эксперт назвал "автократом советского образца" и "игроком среднего уровня". "Я бы сказал, что он такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и сохранить при этом свою власть в Белоруссии", – сказал политолог в эфире НСН.

Он выразил опасение, что через Белоруссию Россия нанесет удар по Украине. Дескать, Лукашенко уступит Кремлю и пропустит российские войска через свою территорию. Поэтому надежным союзником Киева белорусский лидер быть не может, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он указал на хитрую стратегию Батьки. Лукашенко, уверен Михальченко, "дурит голову" Москве, пытаясь выбить из нее экономические бонусы, и в то же время пытается наладить отношения с Западом. "Этой его политике уже десять лет", – добавил эксперт.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский пока не встречались, но успели провести телефонные переговоры. Встреча президентов запланирована этой осенью на Форуме регионов в Житомирской области.

Автор: 20 сентября 2019, 18:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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