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Политика

Гнувшему пальцы перед Трампом Зеленскому поставили ультиматум

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Фото: GlobalLookPress
Президент Украины Владимир Зеленский упрямится и не желает отдавать Дональду Трампу компромат на вице-президента США Джо Байдена. Если лидер Незалежной будет упорствовать дальше, то Вашингтон откажется от поддержки Киева.  
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Скандал вокруг Байдена разгорелся после сообщения американской прессы о деталях июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Якобы глава белого дома потребовал от украинского лидера компромат на бывшего вице-президента США, который собирается идти на выборы от Демократической партии в 2020 году.  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

От того, отдаст Зеленский и его окружение компромат на Байдена Трампу или нет будут зависеть отношения Вашингтона и Киева как минимум на ближайший год, уверены эксперты. Если президент Украины будет упорствовать, глава Белого дома охладеет к Киеву и откажется его поддерживать.  

Тогда судьбу Украины будут решать Россия и Европа, отметил политолог Владимир Жарихин. Они будут настаивать на выполнении Зеленским минских соглашений, сказал эксперт в беседе с РИА Новости.  

"Если сейчас США в определенной степени "регулируют" поведение Украины в отношении минских соглашений, то в дальнейшем они могут предоставить эту возможность европейским странам", – заявил политолог. 

 

 

Зеленский пытается уклониться от выбора между Трампом и Байденом, но не получается, отметил Жарихин. Эксперт напомнил, что Украина зависит от США в вопросах предоставления военной помощи, напомнил эксперт. Раз так, то определяться Киеву все равно придется. 

Автор: 25 сентября 2019, 06:30
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