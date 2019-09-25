Гнувшему пальцы перед Трампом Зеленскому поставили ультиматум

Скандал вокруг Байдена разгорелся после сообщения американской прессы о деталях июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского. Якобы глава белого дома потребовал от украинского лидера компромат на бывшего вице-президента США, который собирается идти на выборы от Демократической партии в 2020 году.
От того, отдаст Зеленский и его окружение компромат на Байдена Трампу или нет будут зависеть отношения Вашингтона и Киева как минимум на ближайший год, уверены эксперты. Если президент Украины будет упорствовать, глава Белого дома охладеет к Киеву и откажется его поддерживать.
Тогда судьбу Украины будут решать Россия и Европа, отметил политолог Владимир Жарихин. Они будут настаивать на выполнении Зеленским минских соглашений, сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Если сейчас США в определенной степени "регулируют" поведение Украины в отношении минских соглашений, то в дальнейшем они могут предоставить эту возможность европейским странам", – заявил политолог.
Только пришло известие, что Трамп присутствует на торжественном ужине в честь ГА ООН, а Зеленский сидит всего в 2 столах от него. И тут же Трамп выложил твит о приказе обнародовать текст разговора с Зеленским. Интересно,он хоть на салфеточке предупредил самого Зеленского об этом? pic.twitter.com/bzaDFNC6xG— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 24, 2019
Зеленский пытается уклониться от выбора между Трампом и Байденом, но не получается, отметил Жарихин. Эксперт напомнил, что Украина зависит от США в вопросах предоставления военной помощи, напомнил эксперт. Раз так, то определяться Киеву все равно придется.
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