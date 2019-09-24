Обманул и сбежал: вскрылся подлый поступок Зеленского

Она напомнила, что президент Украины приезжал во Львов в
конце мая. С момента инаугурации лидера Незалежной прошла неделя. Президент обещал провести
реконструкцию шахт, поднять зарплату рабочим, рассказала телезрительница.
Обнадежив людей, Зеленский поспешил покинуть Львовщину. Стремительный отъезд главы государства больше напомнил бегство. Шахтеры же так и остались с мизерными зарплатами, которые к тому же постоянно задерживают. "Когда это закончится? Когда им будут платить достойные деньги?" – возмутилась женщина.
Подобные обещания власти повторяют всякий раз, когда на шахтах происходит трагедия, отметил политолог Валентин Землянский. Он напомнил, что после взрыва метана на Волыни теперь уже бывший премьер-министр Владимир Гройсман возмущался, что на безопасность выделяют лишь пятую часть от положенных средств.
Примечательно, что тогда же субсидии из бюджета для шахтеров были запрещены, отметил Землянский. "Потому что много воруют. Отсюда была недофинансирована безопасность", – напомнил эксперт, добавив, что не исключает закрытия угольной промышленности на Украине.
Эксперты скептически оценивают первые месяцы Владимира Зеленского на посту президента. По мнению аналитиков, глава гоcударства больше занят самопиаром, чем реальными делами.
Президент не умеет достигать конечной цели, констатировал политолог Олег Соскин в эфире телеканала NewsOne. Зеленский любит делать громкие заявления, поднимать шум и создавать ажиотаж, но в итоге это заканчивается ничем, пояснил аналитик.
Последние инициативы Зеленского возмутили экспертов и общественность. В частности, серьезной критике подвергся закон об импичменте президента, который фактически делает невозможным отстранение главы государства от власти. В штыки украинцы встретили и инициативу о распродаже миллионов гектаров плодородных черноземов.
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