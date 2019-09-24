"За каждый шаг надо платить": сделано неожиданное заявление о состоянии Лукашенко

Отставка Александра Лукашенко многими экспертами подавалось как дело уже практически решенное – дескать, в результате стратегических просчетов политик оказался загнан в угол и теперь торгуется исключительно за "отступные". Однако есть эксперты, которые высказывают неожиданные суждения о состоянии Батьки.

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