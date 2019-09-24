"За каждый шаг надо платить": сделано неожиданное заявление о состоянии Лукашенко

Интеграция России и Белоруссии стала одной из самых обсуждаемых тем в контексте происходящего в СНГ, в связи с чем многие стали высказывать беспокойство за состояние Александра Лукашенко. Дескать, он занимается политикой несколько десятилетий и вдруг оказался в практически безвыходной ситуации.
Однако есть эксперты, которые уверены, что это впечатление обманчиво. "Не надо говорить, что Лукашенко загнан в угол. Он не загнан, и российские красные линии еще далеко от белорусского руководства. Поэтому есть большое поле для маневра", – цитирует издание "Белсат" руководителя проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова.
Одним из немногих препятствий для президента Белоруссии служит то, что он больше не может принимать решения вообще без каких-либо последствий для себя. "Надо понять, что за каждый шаг и решение надо платить, и очень часто – деньгами", – подчеркнул эксперт.
"Надо прямо сказать, что мы не собираемся поступаться суверенитетом. И если это будет стоить даже каких-то экономических преференций, мы на это готовы пойти", – добавил он.
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