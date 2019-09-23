Раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко

Этой осенью в Белоруссии пройдут очередные парламентские выборы. Многие из тех, кто идут во власть, не разделяет политики президента Александра Лукашенко. Эксперт рассказал, чего опасается Батька больше всего.



О настроениях жителей республики в преддверии выборов рассказал глава оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Политик ведет активную предвыборную кампанию, со сбором подписей он объехал Гродно, Барановичи, Брест, Лиду и другие города страны.



"Лукашенко должен уйти" – так Статкевич характеризует настроение людей на местах. Однако сочувствующих гораздо больше, чем тех, кто готов поставить подпись, сожалеет политик.

Многие белорусы наблюдают за митингами и пикетами оппозиции со стороны, сказал лидер Конгресса в беседе с порталом Charter97.org. "Эти люди тоже поддерживают лозунг "Лукашенко должен уйти", но думают, что если выйти сейчас с ним – из-под земли выскочит ОМОН", – пояснил Статкевич.

По словам Статкевича, люди не понимают, что Лукашенко сейчас боится больше, чем когда-либо. Запад установил для белорусского лидера "красные флажки", за которые он боится зайти, уверен политик.

На три вещи можно смотреть бесконечно: среди прочего, как Лукашенко устраивает разнос.



‘опИсались они, видите ли’ pic.twitter.com/f219KpFyNm — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) September 19, 2019

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз поставили Лукашенко условие для нормализации отношений. Якобы Батька должен допустить в парламент оппозиционно настроенных кандидатов и националистов.

Выборы в законодательное собрание республики состоятся в ноябре. А в августе следующего года пройдут президентские выборы. Скорее всего, Лукашенко пойдет на новый срок.