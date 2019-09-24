Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа

Об отказе американского лидера сообщил российский телеведущий Евгений Попов. "К нам подоспели срочные новости, которые меняют картину дела. Уже подлетает сюда Зеленский, он близко к Нью-Йорку", – сообщил журналист в эфире телеканала "Россия-1".
Официальной причиной отказа Трамп назвал коррупцию на Украине. Дескать, Киеву надо бросить все силы на борьбу со взяточничеством, тогда и деньги получат.
На самом деле, уверены эксперты, демарш главы Белого дома связан с разгорающимся скандалом вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он является наиболее вероятным противником Трампа на выборах-2020 от Демократической партии.
У Зеленского, вернее, у стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского, есть внушительный компромат на Байдена и его сына Хантера. Публикация этих сведений может разрушить политическую карьеру бывшего вице-президента и открыть Трампу путь ко второму президентскому сроку.
Глава Белого дома настойчиво требует убойный компромат от Зеленского. Но украинский лидер, вероятно, пока не решился на такой шаг. Портить отношения с Демпартией Киев не хочет. "Поэтому не получит вот эту для кого-то большую, для кого-то ничтожную сумму", – сказал Попов.
Еще о ситуации Трамп-Зеленский-Байден. Трагизм ситуации состоит в том, что если даже будет победа демократов или импичмент Трампа или победа Трампа то и в этих случаях, Украина и ее Президент будут под ударом. И те и другие не любят когда чужие страны влияют на их дела.— ПОЛИТКРИТИК (@k21jVcrEUb6RWhe) September 23, 2019
Телеведущая Ольга Скабеева назвала отказ Трампа "страшным издевательством" над президентом Украины. Она напомнила, что не далее, как неделю назад лидер Незалежной торжественно объявил, что выбил у Белого дома 250 миллионов долларов.
Но пока в руках Трампа нет компромата на Байдена, денег Зеленскому не видать, как своих ушей. Киев оказался между двух огней, каким бы ни было решение, без последствий оно не обойдется.
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