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Политика

Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа

Владимира Зеленский получил удар от Дональда Трампа. Фото: GlobalLookPress
Визит президента Украины Владимира Зеленского начинается с сюрпризов. Сообщается, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался выделять Незалежной финансовую помощь в размере 250 миллионов долларов.
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Об отказе американского лидера сообщил российский телеведущий Евгений Попов. "К нам подоспели срочные новости, которые меняют картину дела. Уже подлетает сюда Зеленский, он близко к Нью-Йорку", – сообщил журналист в эфире телеканала "Россия-1". 

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Официальной причиной отказа Трамп назвал коррупцию на Украине. Дескать, Киеву надо бросить все силы на борьбу со взяточничеством, тогда и деньги получат.  

На самом деле, уверены эксперты, демарш главы Белого дома связан с разгорающимся скандалом вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он является наиболее вероятным противником Трампа на выборах-2020 от Демократической партии.  

У Зеленского, вернее, у стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского, есть внушительный компромат на Байдена и его сына Хантера. Публикация этих сведений может разрушить политическую карьеру бывшего вице-президента и открыть Трампу путь ко второму президентскому сроку.  

Глава Белого дома настойчиво требует убойный компромат от Зеленского. Но украинский лидер, вероятно, пока не решился на такой шаг. Портить отношения с Демпартией Киев не хочет. "Поэтому не получит вот эту для кого-то большую, для кого-то ничтожную сумму", – сказал Попов.  

Телеведущая Ольга Скабеева назвала отказ Трампа "страшным издевательством" над президентом Украины. Она напомнила, что не далее, как неделю назад лидер Незалежной торжественно объявил, что выбил у Белого дома 250 миллионов долларов.  

Но пока в руках Трампа нет компромата на Байдена, денег Зеленскому не видать, как своих ушей. Киев оказался между двух огней, каким бы ни было решение, без последствий оно не обойдется. 

Автор: 24 сентября 2019, 06:30
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