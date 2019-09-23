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Политика

Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Владимир Зеленский пошел по стопам Петра Порошенко. Фото: Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника Петра Порошенко. В Киеве отказываются от выполнения минских соглашений, хотя окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний нового лидера Незалежной.
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Владимир Зеленский и его команда никогда не пойдут на федерализацию страны, заявил помощник президента Андрей Ермак. По его словам, Киев хочет вернуть Донбасс, но при этом Украина должна остаться единой. Иными словами, предоставлять особый статус региону власти Незалежной по-прежнему отказываются.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Заявление одного из влиятельных членов команды Зеленского говорит о том, что Зеленский, как и Порошенко, будет игнорировать минские соглашения. Такое мнение высказал политолог Евгений Голышкин.  

"Киев по новому кругу встает на "грабли", столь излюбленные командой Петра Порошенко", – цитирует эксперта ФАН.  

Политолог уверен: подобные заявления делаются в угоду Западу, который хочет и дальше использовать Украину в качестве тарана против России. Пока доверие к Зеленскому высокое, он попытается реализовать непопулярные решения, полагает эксперт.

Отсюда вывод, что решения по отношениям с Россией и ситуации в Донбассе принимаются не в Киеве, подчеркнул Голышкин. "Готовность жертвовать территориями и жизнями людей уже вошла в привычку для пост-майданной власти", – заключил он.  

Напомним, ранее на встрече нормандской четверки в Минске представители Зеленского отказались подписывать так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение выборов в регионе, а затем утверждение специального статуса на постоянной основе. 

Автор: 23 сентября 2019, 21:52
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