Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Владимир Зеленский и его команда никогда не пойдут на федерализацию страны, заявил помощник президента Андрей Ермак. По его словам, Киев хочет вернуть Донбасс, но при этом Украина должна остаться единой. Иными словами, предоставлять особый статус региону власти Незалежной по-прежнему отказываются.
Заявление одного из влиятельных членов команды Зеленского говорит о том, что Зеленский, как и Порошенко, будет игнорировать минские соглашения. Такое мнение высказал политолог Евгений Голышкин.
"Киев по новому кругу встает на "грабли", столь излюбленные командой Петра Порошенко", – цитирует эксперта ФАН.
Политолог уверен: подобные заявления делаются в угоду Западу, который хочет и дальше использовать Украину в качестве тарана против России. Пока доверие к Зеленскому высокое, он попытается реализовать непопулярные решения, полагает эксперт.
Отсюда вывод, что решения по отношениям с Россией и ситуации в Донбассе принимаются не в Киеве, подчеркнул Голышкин. "Готовность жертвовать территориями и жизнями людей уже вошла в привычку для пост-майданной власти", – заключил он.
Тем временем Петро Порошенко выразил уверенность в том, что новая украинская власть и Зеленский в частности, не смогут посадить его в тюрьму pic.twitter.com/2C5EvO4vhY— Муха Хиллари (@MuhaHillary) September 22, 2019
Напомним, ранее на встрече нормандской четверки в Минске представители Зеленского отказались подписывать так называемую формулу Штайнмайера. Она предполагает предоставление Донбассу временного особого статуса, проведение выборов в регионе, а затем утверждение специального статуса на постоянной основе.
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