Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника Петра Порошенко. В Киеве отказываются от выполнения минских соглашений, хотя окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний нового лидера Незалежной.



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