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Политика

Забитого Порошенко жестко унизили перед арестом

Петр Порошенко жестко унизили. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко стремительно становится нерукопожатным. С политиком отказываются общаться, его стараются избегать. Очередной удар по репутации Порошенко нанес Папа Римский Франциск.
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Порошенко по-прежнему озабочен церковными вопросами. Бывший президент принимал активное участие в создании раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Для новой структуры он выбил у Константинопольского патриархата томос об автокефалии (независимости – прим. ред.).

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Теперь на повестке присоединение к ПЦУ других церквей, действующих на Украине. С Папой Римским Порошенко планировал обсудить переход в лоно ПЦУ Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Для этого политик направился в Рим.

Однако понтифик от встречи с бывшим президентом отказался, сообщает телеграм-канал "Правблог". Официальная причина – нехватка времени. Но не исключено, что Франциск не захотел говорить с Порошенко из-за крайне сомнительной репутации последнего.

Против бывшего президента возбуждено 13 уголовных дел, его регулярно вызывают на допросы к следователям. Политика подозревают в отмывании криминальных доходов, узурпации власти и других преступлениях. Многие из дел против Петра Порошенко инициировал адвокат Андрей Портнов.

Под удар попала бизнес-империя Порошенко, которую он выстраивал 20 лет. На днях Печерский суд Киева арестовал один из его главных активов - завод "Кузня на Рыбальском". Следователи предполагают, что это предприятие могло быть задействовано с отмыванием денег.

Автор: 20 сентября 2019, 14:49
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