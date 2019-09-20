Забитого Порошенко жестко унизили перед арестом

Порошенко по-прежнему озабочен церковными вопросами. Бывший
президент принимал активное участие в создании раскольнической Православной
церкви Украины (ПЦУ). Для новой структуры он выбил у Константинопольского
патриархата томос об автокефалии (независимости – прим. ред.).
Теперь на повестке присоединение к ПЦУ других церквей, действующих на Украине. С Папой Римским Порошенко планировал обсудить переход в лоно ПЦУ Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Для этого политик направился в Рим.
Однако понтифик от встречи с бывшим президентом отказался, сообщает телеграм-канал "Правблог". Официальная причина – нехватка времени. Но не исключено, что Франциск не захотел говорить с Порошенко из-за крайне сомнительной репутации последнего.
Против бывшего президента возбуждено 13 уголовных дел, его регулярно вызывают на допросы к следователям. Политика подозревают в отмывании криминальных доходов, узурпации власти и других преступлениях. Многие из дел против Петра Порошенко инициировал адвокат Андрей Портнов.
Под удар попала бизнес-империя Порошенко, которую он выстраивал 20 лет. На днях Печерский суд Киева арестовал один из его главных активов - завод "Кузня на Рыбальском". Следователи предполагают, что это предприятие могло быть задействовано с отмыванием денег.
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