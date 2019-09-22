Стало известно о пагубной зависимости Зеленского

Обмен заключенными между Украиной и Россией стал важным эпизодом в карьере Владимира Зеленского. Президент почувствовал себя важной персоной и с удовольствием купался в комплиментах граждан.
"Зеленский определен как "наркоман любви", зависимый от аплодисментов публики/электората. Цена мира обывателей не интересует, ею озабочены лишь граждане", – заявил корреспондент киевского еженедельника "Зеркало недели".
Противники украинского президента знают об этой слабости и уже придумали план по оказанию давления на лидера. Власти некоторых стран готовятся к проведению "информационно-психологической операции" против Владимира Зеленского, передает "ПолитНавигатор".
Ранее "Дни.ру" написали о том, что белорусский президент хочет установить дружеские отношения с украинским коллегой. В Киеве весьма настороженно относятся к Александру Лукашенко. По мнению экспертов, глава Белоруссии может специально ввести Владимира Зеленского в заблуждение, чтобы потом вместе с Россией нанести удар по Украине.
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