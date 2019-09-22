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Политика

Стало известно о пагубной зависимости Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Действующий президент Украины не может ни дня прожить без внимания публики. Владимир Зеленский готов пойти на все, чтобы услышать аплодисменты от граждан страны.
прочитано 659 раз

Обмен заключенными между Украиной и Россией стал важным эпизодом в карьере Владимира Зеленского. Президент почувствовал себя важной персоной и с удовольствием купался в комплиментах граждан.

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"Зеленский определен как "наркоман любви", зависимый от аплодисментов публики/электората. Цена мира обывателей не интересует, ею озабочены лишь граждане", – заявил корреспондент киевского еженедельника "Зеркало недели".

Противники украинского президента знают об этой слабости и уже придумали план по оказанию давления на лидера. Власти некоторых стран готовятся к проведению "информационно-психологической операции" против Владимира Зеленского, передает "ПолитНавигатор".

Ранее "Дни.ру" написали о том, что белорусский президент хочет установить дружеские отношения с украинским коллегой. В Киеве весьма настороженно относятся к Александру Лукашенко. По мнению экспертов, глава Белоруссии может специально ввести Владимира Зеленского в заблуждение, чтобы потом вместе с Россией нанести удар по Украине.

Автор: 22 сентября 2019, 13:54
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