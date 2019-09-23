Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай

Интеграция России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства продолжает оставаться одной из самых актуальных тем в пространстве СНГ. При этом Александр Лукашенко предпринимает неоднозначные шаги, в частности идя на сближение с Китаем в ущерб российским интересам.

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