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Политика

Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Интеграция России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства продолжает оставаться одной из самых актуальных тем в пространстве СНГ. При этом Александр Лукашенко предпринимает неоднозначные шаги, в частности идя на сближение с Китаем в ущерб российским интересам.
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Александр Лукашенко продолжает занимать неустойчивую позицию в вопросе интеграции России и Белоруссии. Как рассказал политолог Петр Петровский, Батька был согласен даже на продажу государственных активов российским предпринимателям, однако с условием выполнения его требований.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Дело в том, что на большей части белорусских предприятий работает больше людей, чем это необходимо для обеспечения рентабельности. Таким образом местные власти обеспечивают работой своих граждан. Александр Лукашенко настаивал, чтобы новые собственники не только провели модернизацию полученных активов, но и сохранили все льготы и рабочие места.

Российский бизнес к подобному подходу отнесся без понимания. Тогда Александр Лукашенко обратился к Китаю, и тот включил белорусские предприятия в свои технологические цепочки. "Главное для Лукашенко – сохранить то, что есть", – цитирует издание "Политнавигатор" Петр Петровского.

Александр Лукашенко, по словам эксперта, прекрасно понимает невозможность проведения политики изолирования по примеру КНДР для находящейся в центре Европы Белоруссии. "Беларусь растерзают все: и Россия, и Запад, и Китай. Приходится варьировать", – оправдал политолог политическое непостоянство президента Белоруссии.

По традиции, в момент, когда речь зашла об экономических обязательствах и хоть каком-то ответе на российскую финансовую помощь, эксперт напомнил о российско-белорусском братстве и прибег к помощи яркой метафоры. "У нас в Белоруссии складывается впечатление, что в России нас воспринимают не как младшего брата, а как территорию, которую надо приватизировать путем рейдерского захвата", – посетовал Петровский.

"Белорусская невеста не выбирает, а хочет замуж за одного жениха, но он говорит ей: сними платье и стань проституткой. Нам предлагают понимать под интеграцией приватизацию", – подчеркнул он. Александр Лукашенко, по его словам, борется именно с таким подходом.

Автор: 23 сентября 2019, 10:06
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