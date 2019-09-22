Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг

Экс-президент принял участие в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", во время которой высказался о планах вернуть себе власть. Петр Порошенко сообщил, что действительно готовит свою команду к государственному перевороту.
"Наш "представитель" – Лиза Богуцкая – заранее сообщила, когда будет путч. Единственное, что сейчас собирается петиция на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", – рассказал бывший украинский лидер.
Однако позднее выяснилось, что Петр Порошенко не относится к сделанному заявлению серьезно. В ходе интервью политик дал понять, что информация о готовящемся государственном перевороте не соответствует действительности.
Ранее депутат нового созыва парамента от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая сообщила, что бывший украинский лидер хочет совершить государственный переворот. По ее словам, Петр Порошенко приступит к осуществлению своего плана после того, как министр внутренних дел страны Арсен Аваков уйдет в отставку.
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