Володин назвал "стыдобищей" мониторинг ПАСЕ по правам полов в России

Основной вопрос в рамках парламентской деятельности - гармонизация законодательства, создание модельных законов. Об этом спикер Госдумы заявил в ходе встречи с главой Сената Олий мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.



"У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить в этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – конкретизировал Володин.

Решать насущные проблемы необходимо с учетом традиций и истории народов, уверен спикер. Примером противоположного подхода законодатель назвал позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Володин напомнил о мониторинге организации в отношении России на наличие нескольких полов и "защиты их интересов". При этом традиции, культура и история страны игнорируются, возмутился Володин. Такой подход председатель нижней палаты назвал "стыдобищей".

По его словам, это не сближает, а разрушает народы. "А наши отношения отличаются толерантностью, мы понимаем страну, с которой мы дружим, ее традиции, обычаи", – цитирует Володина ТАСС.

Парламенты России и Узбекистана должны законодательно обеспечить решения Президентов двух стран, заявил Вячеслав Володин в ходе двусторонней встречи с Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым pic.twitter.com/NmYDin39nd