Володин назвал "стыдобищей" мониторинг ПАСЕ по правам полов в России

Основной вопрос в рамках парламентской деятельности -
гармонизация законодательства, создание модельных законов. Об этом спикер
Госдумы заявил в ходе встречи с главой Сената Олий мажлиса Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
"У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить в этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – конкретизировал Володин.
Решать насущные проблемы необходимо с учетом традиций и истории народов, уверен спикер. Примером противоположного подхода законодатель назвал позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Володин напомнил о мониторинге организации в отношении России на наличие нескольких полов и "защиты их интересов". При этом традиции, культура и история страны игнорируются, возмутился Володин. Такой подход председатель нижней палаты назвал "стыдобищей".
По его словам, это не сближает, а разрушает народы. "А наши отношения отличаются толерантностью, мы понимаем страну, с которой мы дружим, ее традиции, обычаи", – цитирует Володина ТАСС.
Парламенты России и Узбекистана должны законодательно обеспечить решения Президентов двух стран, заявил Вячеслав Володин в ходе двусторонней встречи с Председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым pic.twitter.com/NmYDin39nd— Государственная Дума (@dumagovru) September 16, 2019
Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Узбекистан в понедельник, 16 сентября. Первым делом спикер провел переговоры с главой Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
Стороны подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.
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