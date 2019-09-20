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Политика

Высмеявший Лукашенко из-за усов Зеленский перешел черту

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Скандал с Владимиром Зеленским разгорелся после того, как президенту Украины показали юмористический ролик с демонстрацией стереотипов о разных странах. Александр Лукашенко, которого высмеяли за наличие усов и отсутствие навыка обращения с современной техникой, может близко к сердцу принять реакцию коллеги, считают эксперты.

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В Сети опубликовано видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский смотрит ролик, подготовленный его бывшими коллегами по студии "Квартал 95". Это якобы чат, в котором переписываются страны. Авторы эксплуатируют тему стереотипов о поведении того или иного государства на международной арене, а также добавляют отсылки к актуальным событиям.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Юмористы выставили Александра Лукашенко человеком, ничего не понимающим в сленге и не способным обращаться с современной техникой. По сюжету белорусский лидер не смог сделать селфи, вместо этого порадовав участников дискуссии снимком своих усов крупным планом. Сообщается, что Зеленский на этом моменте рассмеялся. Однако эксперты считают, что в Минске к ситуации могут отнестись без юмора.

"Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают", – цитирует НСН бывшего депутата белорусского Совета Республики, политолога Александра Зимовского. По его словам, Минск может отреагировать на подобный выпад в свой адрес весьма нервно.

"Думаю, реакция будет, возможно, непубличная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – заметил эксперт.

Зимовский напомнил, что в Белоруссии цензурировали сатирические мультипликационные программы, в которых присутствовал персонаж Александра Лукашенко. В частности, такие моменты вырезали из программы "Куклы".

В данном случае ситуация осложняется тем, что в скандале замешан лидер Украины. "Зеленский не должен был к этому руку прикладывать, потому что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч", – заключил политолог.

Автор: 20 сентября 2019, 13:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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